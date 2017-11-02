Beşiktaş - Monaco maçının ardından - 1

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: \"Tur için hala inancımız var\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak gruptaki puanını 2\'ye yükselten Monaco\'da teknik direktör Leonardo Jardim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin beraberlik olmadığını söyleyen Jardim, \"Hedefimiz beraberlik değildi. Berabere kaldığımız için çok üzgünüm. Çok istekli ve baskılı oynadık. 2 gol fırsatı yakaladık ancak değerlendiremedik. Bunun için de üzgünüm\" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş taraftarlarının Vodafone Park\'ta oluşturduğu atmosferin kendi takımını da olumlu etkilediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Buradaki atmosfer oyuncularımı çok etkiledi. Böyle büyük atmosfer, oyuncularıma pozitif etkide bulundu. İyi oyunda seyircinin çok büyük katkısı oldu\" ifadelerini kullandı.

Monaco\'nun tur şansını değerlendiren Jardim, şunları söyledi:

\"Tur için hala inancım var. İnanmamız gerekiyor, maçlar daha bitmedi. Oynanacak 2 karşılaşma var. Onun sonunda durumu göreceğiz. Beşiktaş çok iyi takım. Tecrübeli oyunculara sahip bir ekip. Yüksek seviyede oynamış oyuncuları var. Mesela Adriano, Barcelona\'dan geldi. 3-4 çok iyi Türk oyuncuları var. Onların hepsini takip ediyoruz. Süper Lig\'de de şampiyon oldu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jardim\'in açıklamaları