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Spor

Beşiktaş - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 103- 99

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Anıl Veziroğlu BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 11, Kübra İmren Siyahdemir 14, Mitchell 34, Akhator 16, Bahar Çağlar 14, Mircheva 2, Bahar Yapar, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu MERSİN BÜYÜKŞ

11 Kasım 2018 18:41

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Anıl Veziroğlu
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 11, Kübra İmren Siyahdemir 14, Mitchell 34, Akhator 16, Bahar Çağlar 14, Mircheva 2, Bahar Yapar, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 18, Burcu Çiğil 3, Petronyte 27, Walker 13, Mitchell 23, Melis Atalay, Melisa Korkmaz, Cado 15
1\'İNCİ PERİYOT: 22-17
DEVRE: 35-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-61
4\'ÜNCÜ PERİYOT: 83-83

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor\'u uzatmaya giden mücadelede 103-99 mağlup etti. 

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