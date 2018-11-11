Beşiktaş - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 103- 99

İSTANBUL,(DHA)
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Anıl Veziroğlu
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 11, Kübra İmren Siyahdemir 14, Mitchell 34, Akhator 16, Bahar Çağlar 14, Mircheva 2, Bahar Yapar, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 18, Burcu Çiğil 3, Petronyte 27, Walker 13, Mitchell 23, Melis Atalay, Melisa Korkmaz, Cado 15
1\'İNCİ PERİYOT: 22-17
DEVRE: 35-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-61
4\'ÜNCÜ PERİYOT: 83-83
Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor\'u uzatmaya giden mücadelede 103-99 mağlup etti.