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Spor

Beşiktaş - Malmö maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak

13 Aralık 2018 22:44

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında evinde İsveç temsilcisi Malmö\'yü ağırlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Banti\'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek. Vodafone Park\'ta oynanacak müsabaka saat 20.55\'te başlayacak.
Karşılaşmanın ilk 11\'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love
MALMÖ: Dahlin, Behrang, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Bengtsson, Antonsson, Nielsen, Vindheim, Markus Rosenberg

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