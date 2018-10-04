Beşiktaş - Malmö maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde kendi sahasında Malmö\'ye konuk olacak. TSİ 22.00\'de başlayacak ve Swedbank Stadyumu\'nda oynanacak mücadelede Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Stavrev\'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek.

İki takımın ilk 11\'leri şu şekilde:

MALMÖ: Dahlin - Vindheim, L. Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Medel, Ljajic, Lens, Gökhan Töre, Love