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Spor

Beşiktaş - LASK Linz maçında ilk 11'ler belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile oynayacağı maçta ilk 11'ler belli oldu

09 Ağustos 2018 22:55

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile oynayacağı maçta ilk 11\'ler belli oldu.
Vodafone Park\'ta saat 21.00\'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski\'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin dördüncü hakem olacak.
Mücadelede ilk 11\'ler şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin
LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Tetteh, Frieser

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