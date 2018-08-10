Beşiktaş - LASK Linz: 1 - 0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Bartosz Frankowski, Marcin Bonlek, Jakub Winkler

BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan (Dk. 78 Love), Babel, Lens (Dk. 70 Quaresma), Larin (Dk. 85 Negredo)

LASK Linz: Schlager - Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl (Dk. 90+1 Doğan), Ullmann, Goiginger, Tetteh (Dk. 76 Otubanjo), Frieser (Dk. 66 Jamnig)

GOLLER: Dk. 6 Babel (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Ramsebner, Ranftl, Trauner (LASK Linz)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz\'i 1 - 0 mağlup etti. Karşılaşmada Siyah-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren tek golü 6\'ncı dakikada Ryan Babel kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6\'ncı dakikada Lens\'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan ortaladı. Larin\'i geçen topta arka direkte bulunan Babel, düzgün bir kafa vuruşuyla golü buldu: 1-0.

16\'ncı dakikada Tolga\'nın uzaklaştırmak istediği topta Tetteh\'in uzaktan yaptığı vuruş yandan auta gitti.

18\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Linz atağında Ranftl\'ın içeriye çevirdiği topta Tetteh\'in yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

21\'inci dakikada Gökhan Gönül ortasında topu göğsüyle kontrol eden Lens, topu aldıktan sonra şutunu çekti. Top kalenin üstünden auta gitti.

34\'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül\'ün yaptığı ortada arka direkte Babel içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Oğuzhan\'ın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

45+1\'inci dakikada Oğuzhan\'ın kullandığı kornerde Linz savunmasının uzaklaştırmak istediği top Tolgay\'ın önünde kaldı. Tolgay\'ın ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş üst direkten oyun alınana döndü. Linz savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52\'nci dakikada Caner\'in uzun pasında Larin topu göğsüyle Oğuzhan\'ın önüne bıraktı. Oğuzhan\'ın altı pas çizgisinin çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruş yandan auta gitti.

69\'uncu dakikada Caner\'in kullandığı köşe vuruşunda Pepe\'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

84\'üncü dakikada Goiginger\'in pasıyla ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Holland\'ın şutunu Tolga kornere çeldi.

90+3\'üncü dakikada Quaresma\'nın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Love\'ın dokunuşu yan direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, LASK Linz\'i Babel\'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLAR: Can EROK