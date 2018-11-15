Beşiktaş - Kastrioti Ferizaj: 3-0

İSTANBUL / DHA

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Riccardo Ragazzini (San Marino), Eva Tomec (Slovenya)

BEŞİKTAŞ: Ceren, Cemre, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar (L) (Dilara, Hümay, Merve, Tuğçe, Merve İkbal, Fatma, Zeynep)

KASTRİOTİ FERİZAJ: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, Raci (L) (Miftari (L), Beqiri, Hajdini, Avdullahu)

SETLER: 25-11, 25-9, 25-14

SÜRE: 52 dakika

Voleybolda ülkemizi 2019 CEV Challenge Kupası bayanlar kategorisinde temsil eden Beşiktaş, ilk tur rövanş maçında Kosova\'nın Kastrioti Ferizaj takımını konuk etti.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadelede rakibini 25-11, 25-9 ve 25-14\'lük setlerle 3-0 mağlup eden Beşiktaş, CEV Challenge Kupası\'nda adını 16\'lı Finaller Turu\'na yazdırdı.

Temsilcimiz Beşiktaş, CEV Challenge Kupası 16\'lı Finaller Turu\'nda ise diğer temsilcimiz Aydın BBSK ile eşleşti.



(FOTOĞRAFLI)