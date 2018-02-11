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Spor

Beşiktaş - Kardemir Karabükspor: 5-0

İSTANBUL, (DHA) STAT: Vodafone HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan (Dk

11 Şubat 2018 00:00

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan (Dk. 56 Vida), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 76 Lens), Negredo (Dk. 56 Love)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan (Dk. 77 Murat), Kravchenko, Ibanez, Ferhat, İshak, Osman, Skulason, Bliznichenko (Dk. 37 Stahl), Ergin (Dk. 67 Kage), Alexe
GOLLER: Dk. 14 Pepe, Dk. 27 - Dk. 83 Talisca, Dk. 59 - Dk. 90+2 Love
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Atiba, Adriano (Beşiktaş) - Osman (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto Süper Lig 21\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Kardemir Karabükspor\'u 5-0 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini 14\'te Pepe, 27 ve 83\'te Talisca, 59 ve 90+2\'de Love kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 40\'a yükseltirken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

14\'üncü dakikada Quaresma\'nın kullandığı köşe vuruşunda Gökhan topu aşırttı, Pepe\'nin vuruşu fileleri sarstı: 1-0
27\'nci dakikada Babel\'in içeri çevirdiği topta Talisca yaptığı iki vuruşta da golü bulamazken, bir kez daha önüne düşen topa güzel bir vuruş yaptı ve farkı 2\'ye çıkarttı: 2-0.
İlk yarı Beşiktaş\'ın 2-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
59\'uncu dakikada Kardemir Karabükspor\'un hücuma çıkarken kaptırdığı topta Adriano topla buluştu ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Vagner Love\'un vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.
83\'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Talisca, attığı güzel frikik golü ile kendisinin 2, takımının 4\'üncü golünü kaydetti: 4-0.
90+2\'nci dakikada Quaresma\'nın pasında topla buluşan Love\'ın vuruşu, Çağlar\'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 5-0.
Mücadele, siyah-beyazlıların 5-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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