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Spor

Beşiktaş - İstanbul Üniversitesi: 93 - 60

İSTANBUL,(DHA) SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Aydın Karaçam, Yiğit Gönültaş, Sedef Yarıcı BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 11, Mitchell 26, Akhator 22, Bahar Çağlar 8, Bahar Yapar 2, Epoupa 10, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6, N

28 Ekim 2018 20:17

İSTANBUL,(DHA)

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Aydın Karaçam, Yiğit Gönültaş, Sedef Yarıcı
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 11, Mitchell 26, Akhator 22, Bahar Çağlar 8, Bahar Yapar 2, Epoupa 10, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Melek Uzunoğlu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Fall 4, Kardelen Gezgin 3, Feride Şevval Akalan 11, İlayda Güner 12, Watkins 17, Yasemin Güneş 3, Hande Güven 2, Eylül Minez, Gülse Uğur 8, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez
1. Periyot: 30-20
Devre: 57-35
3. Periyot: 81-53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 3\'üncü haftasında Beşiktaş, evinde İstanbul Üniversitesi\'ni 33 sayı farkla 93-60 yendi.

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