Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Taraftarımız her yerde yanımızda oldu\"

\"Belli bir skordan sonra oyun koptu\"

\"Orkan yetenekli bir isim\"

\"Malatya maçında etkili değildik\"

\"Talisca\'ya alternatif gerekmiyor\"

Grandmedical Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan: \"Beşiktaş üst düzey bir performans sergiledi\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Grandmedical Manisaspor\'u 9-0 mağlup ederken, iki takımın teknik direktörleri mücadelenin ardından Vodafone Park\'ta açıklamalarda bulundu.

Disiplinli oynamaya çalıştıklarını söyleyen Şenol Güneş, \"Oyun anlayışı skora yansıdı. Skorun farklı olması, sadece bizimle ilgili değil. Rakibin ligde sorunları var. Maç kazanmaları yetmiyor, puanları siliniyor. 9 puanı silinen bir takımla oynadık. Kupa 2\'nci planda kalmış olabilir. Rakibe bakmadan oynamaya çalıştık. Skorun farklı olması oyundan kopmalarına neden oldu. Rakibin konumu ne olursa olsun disiplinli bir takım olarak kazanmayı hak ettik\" dedi.

\"TARAFTARIMIZ HER YERDE YANIMIZDA OLDU\"

Beşiktaş taraftarlarının her maçta gereken desteği verdiğini vurgulayan Güneş, \"Kendi taraftarımız her maçta gereken desteği verdi, her yerde yanımızda oldu. Büyük bir sinerji oluşturuyorlar. Bugün sahada taraftar olması daha başka güzellik katardı. Güzel futbol oynayıp güzel sahalara sahip olunca taraftar geliyor. Bu statta 1200 kamera var ama sahada seyirci yok. Bu hale getirildiği zaman her şeyi bitiriyoruz. Bugün deplasman taraftarları maça geldi ama kulübe ve takıma karşı geldi. Tuhaf bir durum var. Türkiye\'de futbolun yeniden alfabesinin yazılması gerekiyor. Deplasman takımı taraftarı burada, belli ki yönetimle kavgalılar. Ama bizim taraftarımız yok. Bütün yetkililere sorumluluk düşüyor\" ifadelerini kullandı.

\"BELLİ BİR SKORDAN SONRA OYUN KOPTU\"

Oyununun belli bir skora ulaştıktan sonra koptuğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Psikolojik olarak futbolcular etkileniyor. Belli bir durumdan sonra 50-60 metre koşuyorsun ve sakatlık riski doğuyor. Ben de blokların kopmaması için pas yapmalarını istedim. Burada sakatlık vermeden, kart görmeden oyunu tamamlamamız gerekiyordu. Tolgay kart gördü. Bu tip maçlar rakipler için de bizler için de zor oluyor. Rakiple boğuşmaya girmeden oynamak önemli. Skora ve rakibe göre bazen oyunu iyi görmek gerekir. Bazı oyuncular hızlı hamleyle hücuma gidiyor, top kapılınca geriye dönmek için koşuyor ve yoruluyor. Bugünkü skora bakıp mükemmeliz demek de doğru değil, Akhisar maçında puan kaybettik ama çok kötüydük demek de doğru değil. Bugün skor 2-0 da olabilirdi, 3-1 de olabilirdi. Önemli olan işini nasıl yaptığın. Oyun ciddiyeti çok iyiydi. Rakibin değerlerinin sıkıntılı olması önemliydi. Takım maç kazanıyor ama alınan kararla 9 puanı siliniyor. Böyle olunca hedefi kaybediyorsun. Bu tip sıkıntılı takımların kupada çok ilerlemesi zaten mümkün görünmüyor. Lige de Şampiyonlar Ligi\'ne de aynı ciddiyetle çıkıyoruz\" diye konuştu.

\"ORKAN YETENEKLİ BİR İSİM\"

Orkan Çınar\'ın performansını değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

\"Orkan yetenekli bir oyuncu. Bugün de iyi işler yaptı. Bazı eksikleri var ve bunları düzelttiği zaman daha iyi olacak. Algısı, öğrenmesi, sindirmesi, çabukluğu ve bireysel becerileri çok iyi. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Umarım çok başarılı olur ve Türkiye için yıldız bir oyuncu çıkar ortaya. Bugünkü maçın ardından yarın derbi maça hazırlıklarımıza başlayacağız. Quaresma, Tosic, Necip ve Pepe\'nin sakatlıkları var. Bekleyeceğiz ve bakacağız durumlarına. Bugün oynayan bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Negredo\'nun kalitesi zaten belli. Çok gayretli. Bunlar olacak tabii ki. Takımla uyumu da çok iyi. Hafta sonunda kimin oynayacağını da bekleyip göreceğiz.\"

\"MALATYA MAÇINDA ETKİLİ DEĞİLDİK\"

Her maçta oynamaya çalıştıklarını söyleyen Şenol Güneş, \"Akhisar maçında 3-4 gol atabilirdik ama Malatya maçında etkili değildik. Monaco maçında ilk bölümde çok etkili oynayıp son bölümde gol yiyebilirdik. Ligde puan kayıpları yaşadık. Hem lig, hem Şampiyonlar Ligi hem de kupa maçında kayıplarımız olacaktır. Ligdeki kayıpları telafi için daha çok çalışmamız gerekiyor. 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldık, bu bizim için fazla bir kayıp. Olmuşla ölmüşün konuşulur bir tarafı yok. Bundan sonraki maçlarda eksiklerimizi düzelteceğiz. Takımın iyi niyetinde bir sorun yok. Bugün iştah vardı da, Malatya maçında yok muydu? Vardı ama sahaya yansıtamadık. Bugün gol atan oyuncu diğer maçta atmak istemiyor mu? Rakiplerin savunma yapması benim işime gelir. Bana hiç gelmiyorsa, 20 kez gidip golü bulmam lazım. Futbolun saha içinde keyifli oynanması önemli\" dedi.

\"TALISCA\'YA ALTERNATİF GEREKMİYOR\"

\"Talisca\'ya alternatif bir oyuncu ihtiyacımız yok\" diyen Güneş, \"Bugün Cenk atar, Negredo atar, Oğuzhan gol atar, Ricardo gol atmaz, orta yapar. Şampiyonlar Ligi\'nde de değişime ihtiyacımız var. Sonuçlara bakıldığı zaman en az gol yiyen takım biziz. Galatasaray 5 gol yemeseydi, o zaman en az gol yiyen takım Galatasaray olacaktı\" diyerek sözlerini noktaladı.

HAMİT CİHAN: \"BEŞİKTAŞ ÜST DÜZEY BİR PERFORMANS SERGİLEDİ\"

Grandmedical Manisaspor\'un teknik sorumlusu Hamit Cihan ise Beşiktaş\'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Lige dönmeleri gerektiğini vurgulayan Cihan, şunları söyledi:

\"Maça baktığımızda Beşiktaş\'ı hem bugünkü performansından dolayı, hem de Avrupa\'daki performansından dolayı tebrik ediyorum. Oyunun tam anlamıyla hakimi Beşiktaş\'tı. Üst düzey bir performans gösterdiler. Hem skor hem de performans olarak bu kadar fark olmaması gerekiyordu. Bu saatten sonra lige dönüp, ligdeki performansımızı üst düzey performans göstermenin çabasına girmeliyiz. Toparlanarak ligdeki hedefimize ulaşmak için çabalamamız gerekiyor. Bizim amacımız takım olarak ve bireysel olarak futbolcuların performansını sahaya tam olarak yansıtmaktı. Maalesef bunu tam olarak göremedik ve arada büyük bir açıklık oldu. Bundan dolayı da üzgünüz.\"

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