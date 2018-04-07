Beşiktaş - Göztepe maçından notlar

Beşiktaş\'ta 6 eksik

Veli sahaya çıktı

Quaresma\'nın cezası bitiyor

Demba Ba ilk kez rakip

Ünlüler karması ile polis karması karşılaştı

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe\'yi konuk edecek. Vodafone Park\'ta saat 19.00\'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk\'ün yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

BEŞİKTAŞ\'TA 6 EKSİK

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor\'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş\'ta Atiba, Oğuzhan ve Tolgay sarı kart, Quaresma ise kırmızı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Bu 4 oyuncunun cezalı olmasının yanı sıra, hafta içinde yapılan antrenmanlara katılmayan ancak son ana kadar oynamak için tedavi olan Gökhan Gönül, dizindeki ağrıların artması sebebiyle ilk 11\'de yer almadı. Hafta içi yapılan antrenmanda sağ bacak adelesinden sakatlık geçiren Vagner Love ise kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, 6 oyuncusunun eksik olduğu karşılaşmada kalede Fabri\'yi oynatırken, Gökhan Gönül\'ün yokluğunda sağ bekte Adriano\'ya görev verdi. Savunmada diğer isimler ise Pepe, Tosic ve Caner oldu. Orta sahadaki kart cezalısı oyuncuların çokluğu sebebiyle Güneş orta ikiliyi Medel ve Necip\'ten oluşturdu. Tecrübeli teknik adam bu ikilinin önlerinde ise Lens, Talisca ve Babel\'i oynatırken, forvet hattında ise Negredo\'ya forma şansı verdi.

VELİ SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş\'ta sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak, Beşiktaş ile Göztepe U21 takımlarının oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu böylece 26 Ocak 2017 tarihinde Kayserispor ile oynanan kupa karşılaşmasının ardından bir maçta ilk kez forma giymiş oldu. Karşılaşmayı takip eden başkan Fikret Orman da maçın ardından tecrübeli oyuncuya moral verdi. Beşiktaş U21 Takımı, Oğuzhan Aydoğan\'ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

QUARESMA\'NIN CEZASI BİTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Quaresma\'nın 5 maçlık cezası Göztepe maçıyla sona eriyor. Portekizli oyuncu ligde Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Quaresma, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyebilecek.

DEMBA BA İLK KEZ RAKİP

2014-15 ve 2016-2017 sezonlarında 2 dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba, bu maçla birlikte ilk kez Beşiktaş\'a rakip olacak. Geçtiğimiz sezonun ilk döneminde herhangi bir takımın formasını giymeyen Ba, devre arasında Göztepe\'ye imza atmıştı. Demba Ba, ikinci yarıda forma giydiği 8 karşılaşmada 5 gol atarak Göztepe\'nin başarılı performansa etkili oldu.

Öte yandan golcü futbolcu maç öncesi siyah beyazlı taraftarların kendisini tribüne çağırmasına kayıtsız kalmadı ve tribünleri selamladı.

ÜNLÜLER KARMASI İLE POLİS KARMASI KARŞILAŞTI

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle ünlüler karması ve polis karması gösteri maçında karşı karşıya geldi. Mustafa Sandal, Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Zafer Algöz, Celil Nalçakan ve Erdoğan Aktaş gibi isimler ünlüler karmasında forma giydi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Şahin yaptı. Mücadele öncesinde emniyet teşkilatının statta yaptığı özel gösteri büyük ilgi topladı.