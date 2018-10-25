Beşiktaş - Genk maçının 11'leri belli oldu 

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Genk\'i konuk edecek. Vodafone Park\'ta oynanacak maç saat 22:00\'de başlayacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Daniel Stefanski yönetecek. Polonyalı hakemin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis yapacak.

Karşılaşmanın 11\'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Medel, Caner, Necip , Tolgay Arslan, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Larin

GENK: Vukovic - Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Pozuelo, Malinovskiy, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala