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Spor

Beşiktaş - Genk maçının 11'leri belli oldu 

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Genk'i konuk edecek

25 Ekim 2018 23:51

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Genk\'i konuk edecek. Vodafone Park\'ta oynanacak maç saat 22:00\'de başlayacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Daniel Stefanski yönetecek. Polonyalı hakemin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis yapacak.

Karşılaşmanın 11\'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Medel, Caner, Necip , Tolgay Arslan, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Larin
GENK: Vukovic - Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Pozuelo, Malinovskiy, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala

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