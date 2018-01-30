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Spor

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk karşılaşmasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş- Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

30 Ocak 2018 22:30

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk karşılaşmasında Vodafone Park\'ta oynanacak olan Beşiktaş- Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11\'leri belli oldu.
Saat 20.30\'da başlayacak olan karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar\'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler işe şöyle:
BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, - Gökhan Gönül, Vida, Medel, Caner Erkin , Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Mustafa Pektemek, Babel, Negredo 
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, -  Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Alper, Uğur, Diallo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan, Jailton

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