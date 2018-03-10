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Spor

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçından notlar

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor

10 Mart 2018 21:54

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Gençlerbirliği\'ni ağırlıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş kadroda Trabzonspor maçından sadece tek değişiklik yaparak ilk 11 kurdu. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında sonradan oyuna girerek 4 asist yapan ve iki maçın kazanılmasında başrol oynayan Negredo, Gençlerbirliği karşısında Vagner Love\'un yerine ilk 11\'de sahaya çıktı. Trabzonspor maçında gözünden sakatlanan Adriano ise sakatlığı geçtiği ve son iki idmanda yer aldığı için kadroda kendisine yer buldu.
Tecrübeli teknik adam Pepe\'nin yokluğunda stoper ikilisini geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel\'den kurdu. Orta saha ve hücum hattında değişiklik yapmayan Güneş, Gençlerbirliği karşısında Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel ve Negredo 11\'i ile çıktı.
SİS ETKİLİ OLDU
Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park\'ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy - Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray\'a yöneldi. Marmaray\'da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.
5 SARI KARTLIDAN 3\'Ü 11\'DE
Beşiktaş\'ta haftaya oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sınırda bulunan oyunculardan Tolgay Arslan, Adriano ve Medel ilk 11\'de forma şansı bulurken, yine sınırda bulunan oyunculardan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ise mücadeleye kulübede başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ\'NDE 3 DEĞİŞİKLİK
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise geçen hafta Aytemiz Alanyaspor\'a kaybedilen maçının ilk 11\'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Claro\'nun yerine devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Pogba\'ya forma şansı tanırken, Manu\'nun yerine Aydın Karabulut, Khalili\'nin yerine ise Skuletic\'e forma verdi.
Gençlerbirliği\'nin Beşiktaş karşısındaki ilk 11\'i şöyle: Hopf, Ahmet Oğuz, Pogba, Alper, Uğur, Sessegnon, Scekic, Milinkovic, Paraiba, Aydın, Skuletic

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