Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından (2)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Her şey istediğimiz gibiydi\"

\"Çok fazla puan kaybettik\"

\"Herkes katkı vermeye çalıştı\"

\"Kahin değilim\"

\"Leipzig maçında rotasyon yapacağım\"

\"Birçok net gol pozisyonu yakaladık\"

\"Herkes yerini biliyor\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray\'ı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, lider takımla önemli bir maç yaptıklarını belirterek, \"Ligin son maçı değildi ama ciddi bir maç oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oynadığı oyunun karşılığı olarak ne söylesem eksik kalır. Oynadığı oyunla izleyenlere keyif veren bir takımdık. İlk yarıda zaman zaman rakibin kontrolü nedeniyle 1-2 hata yaptık. Ancak ikinci yarıda oyun bize döndü. Ben başkana ve yönetime çok teşekkür ediyorum bugünleri bize hazırladığı için. Taraftarlar da çok güzel bir ortam oluşturdu. Oyuncularımı da oyunlarından dolayı tebrik ediyorum\" dedi.

\"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİYDİ\"

Maçtaki her şeyin düşündükleri gibi gerçekleştiğini söyleyen Şenol Güneş, \"Elimizde çok değerli oyuncular var. Oyunun son bölümü düşündüğümüz gibi gelişti. Oyun olarak başından itibaren düşündüğümüz gibi gelişti. Rakibin baskılı orta sahası vardı, biz de önde karşıladık. 2 alternatif vardı. Medel\'i almak ve Talisca\'yı almak. Önce Medel\'i oyuna aldık, ardından hücum için Talisca\'yı. Bugün herkes görevini yaptı. 3-4 dakika oyunda kalan Negredo müthiş bir baskı yaptı, bunun yanında golünü de attı. Oyuncular verimli oynadı. Talisca da, Medel de, Negredo da, verimli girdi oyuna. İnanıyorum ki, sıra gelseydi Lens de oyuna girse iyi oynardı, Mitrovic ve Orkan da\" ifadelerini kullandı.

\"ÇOK FAZLA PUAN KAYBETTİK\"

Galatasaray\'ın oyunuyla ilgili pek konuşmak istemediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Taktiği şöyle verdim diyorsun, sonra taktiği unutuyorsun. Elinde yetenekli oyuncu varsa, oyuncular da yetenek ve karakterlerini sahaya yansıtırsa, ortaya ne koyduklarını görüyoruz. Bugün onu gördük. Galatasaray hala 3 puan önümüzde. Bugün kazandık ve fark 3\'e indi. Kaybetseydik, fark 9\'a çıkacaktı. Çok fazla puan kaybı yaptık, artık yapmamamız gerekiyordu. Bugün kazandığımız için mutluyuz\" diye konuştu.

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, \"Elimizde Talisca, Negredo gibi hücuma dönük oyuncular vardı. Öncelikle oyunun kimin kontrolünde olduğuna bakmak gerekiyordu. Oğuzhan\'ın da ilk yarıda pozisyonu vardı. İlk yarıda birkaç pozisyonda aynı bölgeye yığılma oldu. Tolgay iki yönlü oynayan bir oyuncu ve Oğuzhan\'la birbirlerini tamamladılar. Elimizde yetenekli oyuncular vardı oyuna müdahale etmek için. Ancak ikinci yarıda gol gelince gerek kalmadı\" dedi.

\"HERKES KATKI VERMEYE ÇALIŞTI\"

Herkesin katkı vermek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Şenol Güneş, \"Bazen inandığımız oyunculardan verim alamıyoruz. Akhisar maçında çok iyi oynadık, gol atamadık, Malatya\'da kötü oynayıp gol atamadık. Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Galatasaray\'ı zorlanarak da 1-0 yenebilirdik. Önemli olan güzel oynayarak kazanmaktı. Başkan da soyunma odasına geldi, kendisine de söyledim. Bugünkü oyunun ve skorun karşılığında kelime yok. Alvaro\'nun Cenk\'le olan ilişkisini gördünüz. Pepe öyle, Medel öyle, Lens de öyle. Herkes heyecanlandı bugün, katkı vermeye çalıştı\" ifadelerini kullandı.

\"KAHİN DEĞİLİM\"

Skorla ilgili olarak hiçbir tahminde bulunmadığını belirten Güneş, \"Kahin değilim. Oyun olarak ne yapacağımızı planlıyorum ve karşılığını alınca seviniyorum. Rakip kapanarak oynamaya çalıştı ve kontratak düşündü. Böyle olduğu zaman bizim işimize geliyor, daha baskılı oynuyoruz. Bugün ilk yarıda daha az da olsa kanatlardan etkili olmaya çalıştık. Bunu yapmalıyız. Akhisar maçında fazla yaptık ama gol bulamadık. Oyun olarak ne yapacağımızı biliyoruz, karşılığını aldığımızda da seviniyoruz. Hakemle ilgili konuşmaktan mümkün olduğunca kaçıyorum\" şeklinde konuştu.

\"LEIPZIG MAÇINDA ROTASYON YAPACAĞIM\"

Leipzig maçında rotasyona gideceğini söyleyen deneyimli teknik adam, \"Bu maçlarda ne olacağını ben de bilmiyorum. Arada Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı var. Leipzig maçı da bizim için çok önemli. Puan ve oyun açısından önemli. Bu maçta fazla şans bulamayanlar arasından en iyi kadroyu kurmaya çalışacağım\" dedi.

Kapanan takımlara karşı çözüm üretebildiklerini de sözlerine ekleyen Güneş, \"Bugün de öyle bir maç oldu. Kaleci topu kaçırmasaydı, yine farklı olurdu. 1 tane pozisyon söyleyeceğim Babel, Ankara\'da ayağını çevirdiğinde kırmızı kart gördü de, bugün Tolgay kafayı yeyince kırmızı kart olmuyor mu? Yusuf Namoğlu\'na bunu soruyorum\" açıklamasını yaptı.

\"BİRÇOK NET GOL POZİSYONU YAKALADIK\"

Galatasaray\'a karşı birçok kez net gol pozisyonu yakaladıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, \"Oyunun karşılığı olarak yakalanan pozisyon sayısı ortada. Manisa maçında Tolgay\'a uyarıda bulundum, çünkü kart görmüştü. Rakibe karşı göstere göstere pas yaparak ileriye gitmemek saygısızlık olur. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyordu. Eksik tarafları olduğunu söyledim. Rakibin de orta sahasında hızlı oyuncular vardı. Buna cevap vermemiz gerekiyordu. Kanatlara gitmelerini söyledim. Kanatlardan gelen bir ortada kaleci elinden kaçırdı. Fırat Aydınus\'la herhalde ilk kez derbi kazanıyoruz. Ben ilk kez kazanıyorum, Trabzon\'da da kazanmamıştım. Maçın sonunda ise soyunma odasında futbolcularıma, \'Bu kelimeler oyunun ve skorun karşılığını karşılamaz\' dedi. Oyun dışı bir şeyimiz yoktu bizim\" dedi.

\"HERKES YERİNİ BİLİYOR\"

Şenol Güneş son olarak şunları söyledi:

\"Hazırlık maçlarında bile bu adamları oynatmadı diyenler olmuştu. Hazırlık maçları bitmişti transferler geldiğinde. Medel çok kilo verdi ve form tuttu. Bu isimlerin kalitesini konuşamazsınız. Önemli olan sahada verimli olup katkı sağlamasıdır. Şu anda memnunum oyuncuların durumundan. Takım olmayı da başardık. Bazen takımda kavga var diye haberler çıkıyor. Başkanın dediği gibi bizde kuvvetler ayrılığı vardır. Başkanın görevi farklı, benim görevim farklı, futbolcunun farklı. Herkes yerini biliyor. Cenk attığı zaman 1 sevindiysem, Alvaro attığında 2 sevindim. O kadar kısa sürede çok baskılı oynadı ve Allah da yardım etti, golünü attı. İyi niyetli çalıştığınız zaman Allah da size yardım eder.\"