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Spor

Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

İSTANBUL (DHA) SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Dilara Bilge, İkbal Albayrak) G

19 Ocak 2019 19:07

İSTANBUL (DHA)

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Dilara Bilge, İkbal Albayrak)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Elifsu Ericek)
SETLER: 23-25, 15-25, 17-25
SÜRE: 76 dakika (26, 22, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 14\'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş\'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 9\'uncu galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 8\'inci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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