Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Galatasaray maçında, beklendiği üzere Ali Palabıyık düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine Ali Palabıyık'ı atadı.
5. haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:
23 Eylül Cuma
20.00 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
24 Eylül Cumartesi
13.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Palabıyık
25 Eylül Pazar
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16.00 Bursaspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor: Fırat Aydınus
26 Eylül Pazartesi
20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa.