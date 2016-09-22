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Spor

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Galatasaray 24 Eylül'de karşı karşıya gelecek

22 Eylül 2016 17:46

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Galatasaray maçında, beklendiği üzere Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine Ali Palabıyık'ı atadı.

5. haftanın maç programı ve hakemleri şöyle: 

23 Eylül Cuma
20.00 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

24 Eylül Cumartesi 
13.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Palabıyık

25 Eylül Pazar 
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16.00 Bursaspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor: Fırat Aydınus

26 Eylül Pazartesi 
20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa.

 

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