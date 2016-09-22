Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Beşiktaş - Galatasaray maçında, beklendiği üzere Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine Ali Palabıyık'ı atadı.

5. haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:



23 Eylül Cuma

20.00 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek



24 Eylül Cumartesi

13.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Palabıyık



25 Eylül Pazar

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Bursaspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor: Fırat Aydınus

26 Eylül Pazartesi

20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa.