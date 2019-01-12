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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe Opet maçı yeniden başladı

İSTANBUL / DHA Küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci set oynanırken yarıda kalan Beşiktaş - Fenerbahçe Opet mücadelesi, kaldığı yerden tekrar başladı

12 Ocak 2019 18:15

İSTANBUL / DHA

Küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2\'nci set oynanırken yarıda kalan Beşiktaş - Fenerbahçe Opet mücadelesi, kaldığı yerden tekrar başladı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 12\'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet\'i konuk etti.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'ndaki mücadelenin 2\'nci seti oynanırken tribünlerde küfürlü tezahüratlar yapılmış, iki takım oyuncuları da hakem kararıyla soyunma odasına gitmişti.
Tribün liderlerinin uyarılmasının ardından oyuncular yeniden parkeye çıkarken, mücadele de kaldığı yerden devam etti.

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