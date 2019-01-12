Beşiktaş - Fenerbahçe Opet maçı durdu

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan kadınlar voleybol karşılaşması küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2\'nci sette yarıda kaldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 12\'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet\'i konuk etti. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'ndaki mücadelenin 2\'nci seti oynanırken tribünlerde küfürlü tezahüratlar yapıldı. Sarı-lacivertli oyuncular da küfürlü sloganlardan dolayı soyunma odasına girdi. Müsabakanın hakemi de takım kaptanlarını yanına çağırıp bir süre konuştuktan sonra hakem kuruluna gidip seti durdurdu.