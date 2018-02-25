Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1 (İlk Yarı)

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner Love

FENERBAHÇE: Kameni - Isla, Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk.32 Şener Özbayraklı), Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao

GOLLER: Dk. 8 Fernandao (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Vida (Beşiktaş), Isla, Şener (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe\'nin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

8\'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Dirar\'ın vuruşunda kaleci Fabri topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla buluşan Giuliano\'nun şutuna Vida engel oldu. Vida\'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Fernandao\'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

14\'üncü dakikada Quaresma\'nın sağ kanattan ortasında ön direkte buluşan Vagner Love\'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kameni\'de kaldı.

20\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın pası ile buluşan Fernandao\'nun şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

25\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte buluşan Babel\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

35\'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma\'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Kameni kornere çeldi.

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