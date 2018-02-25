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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1 (İlk Yarı)

MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,(DHA) STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun  BEŞİKTAŞ: Fabri -  Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner Love FENERBAHÇE: Kameni - Isla, Neustaedte

25 Şubat 2018 22:59

MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 
BEŞİKTAŞ: Fabri -  Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner Love
FENERBAHÇE: Kameni - Isla, Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk.32 Şener Özbayraklı), Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao
GOLLER: Dk. 8 Fernandao (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Vida (Beşiktaş), Isla, Şener (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe\'nin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

8\'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Dirar\'ın vuruşunda kaleci Fabri topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla buluşan Giuliano\'nun şutuna Vida engel oldu. Vida\'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Fernandao\'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
14\'üncü dakikada Quaresma\'nın sağ kanattan ortasında ön direkte buluşan Vagner Love\'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kameni\'de kaldı.
20\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın pası ile buluşan Fernandao\'nun şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 
25\'inci dakikada Quaresma\'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte buluşan Babel\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
35\'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma\'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Kameni kornere çeldi.

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