Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 4-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sarvanlar

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano (Dk. 81 Güven), Atiba, Oğuzhan (Dk. 65 Medel), Quaresma, Mustafa, Gökhan Töre (Dk. 33 Caner), Love

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet (Dk. 46 Fink), Koray, Robin, Ali, Boldrin (Dk. 80 Mustafa Saymak), Süleyman (Dk. 69 Petrucci), Vedat Muriqi

GOLLER: Dk. 3 - Dk. 40 Mustafa Pektemek, Dk. 72 Caner, Dk. 79 Love (Beşiktaş) - Dk. 49 (KK) Roco (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Quaresma, Vida, Adriano (Beşiktaş) - Saadane (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 10 Orhan Ovacıklı, Dk. 61 Saadane (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor\'u 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 40\'ıncı dakikalarda Mustafa Pektemek, 72\'nci dakikada Caner Erkin ve 79\'uncu dakikada Vagner Love kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 49\'uncu dakikada Enzo Roco kendi kalesine attı.

3\'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Quaresma\'nın ortasında altıpas içinde Mustafa\'nın topukla yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

10\'uncu dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orhan Ovacıklı\'nın Gökhan Töre\'ye yaptığı müdahale sonrasında VAR\'da pozsiyonu tekrar izleyen Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı\'ya kırmızı kart gösterdi.

19\'uncu dakikada Vagner Love\'ın ceza sahası içerisinde düşerken verdiği pas sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuzhan\'ın vuruşunda top savunmadan döndü.

23\'üncü dakikada kaleci Gökhan\'ın uzaklaştırmak istediği top Love\'a çarparak üstten auta gitti.

27\'nci dakikada Quaresma\'nın uzak mesafeden attığı şutu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

40\'ıncı dakikada Beşiktaş farkı 2\'ye çıkardı. Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top sağ kanatta bulunan Quaresma\'nın önüne düştü. Portekizli oyuncunun ortasında Mustafa\'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.

44\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma\'nın ortasında arka direkte topla buluşan Caner\'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkarmayı başardı.

45+2\'nci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan Gönül\'ün içeri çevirdiği topta Caner\'in şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49\'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin direkt kaleyi düşündü. Kaleci Karius topu kornere çeldi.

49\'uncu dakikada kullanılan kornerde Roco\'nun yaptığı ters kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.

54\'üncü dakikada Caner\'in pasıyla ceza sahasında rakibinden sıyrılan Love\'ın dar açında yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.

57\'nci dakikada Love ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Bülent Yıldırım bu pozisyonda devam kararı verdi. Oyun durduktan sonra pozisyonu tekrardan inceleyen Yıldırım penaltı kararı verdi.

60\'ncı dakikada kazanılan penaltı atışında Quaresma\'nın vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.

61\'inci dakikada Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı. Penaltı pozisyonunda sarı kart göre Saadane, penaltı atışı sonrası hakeme yaptığı hareket nedeniyle 2\'nci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67\'nci dakikada Quaresma\'nın ortasında Mustafa\'nın topun gelişine yaptığı vuruş savunmadan döndü. Dönen topta Caner\'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

72\'nci dakikada sağ kanattan şık çalımlarla içeriye giren Quaresma\'nın şutunda kaleci Gökhan topu çeldi. Caner\'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1.

77\'nci dakikada Quaresma\'nın ortasında Caner\'in arka direkte yaptığı üstten auta gitti.

79\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma\'nın ortasında Love\'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 4-1.

89\'uncu dakikada yapılan pas hatasında araya giren Quaresma\'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor\'u 4-1 mağlup etti.

QUARESMA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah beyazlı ekipte, karşılaşmanın 31\'inci dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Portekizli Ricardo Quaresma gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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