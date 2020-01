Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından

Şenol Güneş: \"Fizik gücümüzü sahaya yansıtmalıyız\"

\"Daha iyi olduğumuzu düşünüyorum\"

\"Hücumda Adriano\'nun daha iyi olacağını düşündüm\"

\"Başkan da ben de takımın başarısını istiyoruz\"

\"En üst seviyede oynayacağız\"

Le Guen: \"Beşiktaş bizden üstündü\"

\"Doğru yoldayız\"

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Bursaspor\'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyun olarak üstünlüklerini sahaya yansıttıklarını söyleyen Güneş, \"Bugün daha çok isteyen oyuna hakim olan takımdık. Eksiklerimiz var ama her geçen gün oyuncuların iyi niyeti gayreti iyiye gidiyor. Milli takım arasından sonra daha iyi olacak. Daha henüz takım uyumunu düşündüğümüz seviyede göremedik hepsi büyük oyuncular. Kadro geniş. Zaman zaman değişimler olacak. Hak etti hak etmedi diye bir şey yok. Zaman zaman bu maçlarda kadroya başka oyuncu girebilir. Bildiğimiz oyuncular var. Oynatmayı düşündüğümüz oyuncular var. Sahamızda uzun zaman sonra seyirci ile bütünleştik. Sonuç olarak mutluyuz\" dedi.

\"FİZİK GÜCÜMÜZÜ SAHAYA YANSITMALIYIZ\"

Koşan bir takım olmalarının bir gereklilik olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, \"Futbol ayakla oynanan oyun koşan takım olmalısınız. Fizik gücünü kullanıp teknik taktik sahaya yansıtmalısınız. Hazırlıktan geçiyorsunuz. Geçen sene kazandığımız Karabük maçında daha iyi oynamadık ama 4 gol attık. Bulduğunuz pozisyonları atmanız gerekiyor. İlgisiz pozisyonda gol yemeniz her şeyi değiştiriyor. O pozisyonu da biz hazırladık hücuma gittik gol yedik. Teknik olarak olumsuz değilim. Hücum zenginliği bakımından pozisyon üreten rakibe çıkma şansı vermeyen çıktığı pozisyonlarda da rakibe dönme şansı vermeyen oyun oynamalısınız\" ifadelerini kullandı.

\"DAHA İYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM\"

Takım olarak hataların düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Güneş, \"Kasımpaşa maçından uzaktan atılan goller var. Bugün yenilen golü gördünüz. Bunların düzelmesi gerekir. Bütün bunlar rakiplerle de bağlantılı. Kasımpaşa maçında daha iyi pas yaptık. Kazanma hırsı oyunu isteme hırsı düşüktü. Burada pas yüzdesi düşüktü. Top ayakta tutuldu ve oyunun sürati öyle olunca düşüyor. Bursaspor kendi sahasında oynadı. Hareketli olmadık kaybettikten sonra baskı yapmadık. Hücum ederken rakibi çıkarmadan hücum etmek istiyoruz. Oyuncu performansı üst seviyeye çıkması gerekir. Daha iyi olduğumuzu düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.

\"HÜCUMDA ADRİANO\'NUN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM\"

Beck\'in yerine Adriano\'ya görev vermesi ile ilgili konuşan Güneş, \"Beck geçen maç kötü oynamadı. Hücum bakımından Adriano\'nun daha iyi olacağını düşündüğüm için ona görev verdim. Geçen maç Tolgay iyiydi ama başlamadım. Bu diğerinin kötü olduğunu göstermez. Yeni gelen oyuncularla tartışma konusu var. Benim üzerimden spekülasyon yapılmasın. Hepsini büyük oyuncu olarak görüyorum. Oyunun gidişatı değişiklikleri farklı alana kaydırdı. Bu onların kötü olduğunu göstermez, Medel ile problemim yok. Oyuncular oynaması için alınır oynamak ister. Saygı duyarım. Medel\'i gezmeye gelmesi için almadık. Oynasın diye aldık. Bunlar büyük oyuncular\" dedi.

\"BAŞKAN DA BEN DE TAKIMIN BAŞARISINI İSTİYORUZ\"

Basında Başkan Fikret Orman ile kavga ettiği yönünde çıkan haberler hakkında konuşan Şenol Güneş, \"Gitmek istiyor muşum. Başkanla kavgam varmış. Milli takıma gitmek istiyormuşum. Kovdurmak istiyormuşum. Ortada olmayan bir şeyi nasıl ispat edeyim. O da ben de takımın başarısını istiyoruz. Bu konuşmalardan başkan da ben de şikayetçiyim. Başkan bana abi diyor ben ona başkanım diyorum nasıl kavga edelim. Fikir ayrılıkları olabilir aynı şeyi düşünsek ikimizden birine ihtiyaç olmaz. Farklı düşünceler kavga sebebi değil zenginliktir\" diye konuştu.

\"OĞUZHAN ÇOK YETENEKLİ BİR İSİM\"

Oğuzhan\'ın milli takıma alınmaması ile ilgili konuşan Güneş, \"Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Kadroyu alınmadı diye kötü futbolcu olmaz. Oğuzhan bence Türkiye\'nin en iyi oyuncularından bir tanesi\" şeklinde konuştu.

\"EN ÜST SEVİYEDE OYNAYACAĞIZ\"

Son olarak Şampiyonlar Ligi murasını değerlendiren tecrübeli teknik adam, \"Öncelikle Fenerbahçe ve Galatasaray\'a üzüldüm her takımın elenmesi puan açısından Türkiye\'ye sıkıntı oluşturuyor. Leipzig\'in güçlü olduğunu düşünüyorum. Leipzig dördüncü torbanın en güçlüsü. Kendimiz eş değer görmek istiyoruz. Kulüp ve ülke olarak futbol anlayışımızı geride görüyorum. Hepsi bizden öndeler. Yenersek ve doğru işler yaparsak önde oluruz. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. 3 ve 4. Maçlar çok önemli. Her maça kazanmak parolasıyla çıkacağız. En önemlisi de en üst seviyede zorlayarak oynayacağız. Bu gruptan en azından 1 veya 2. olarak çıkalım. Şampiyonlar Ligi için biraz destek bekliyoruz\" diyerek sözlerini noktaladı.

LE GUEN: \"BEŞİKTAŞ BİZDEN ÜSTÜNDÜ\"

Mücadelenin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Beşiktaş\'ın kendilerinden üstün olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Beşiktaş\'ı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Biz elimizden geldiğince onları zorlaştırmaya çalıştık. Güçleri ve teknik kapasiteleri bize üstün geldi. Sonuç almak zordu. Maç sonu da bunu işaret ediyor. Oyuncular yüzde yüzlerini verdiler. Geriye dönüp baktığında çok da üzüldüğümü söyleyemem\" değerlendirmesinde bulundu.

\"DOĞRU YOLDAYIZ\"

İyi bir yolda olduklarını belirten Le Guen, \"Bunun atak organizasyonundaki sıkıntıdan kaynaklandığını düşünmüyorum. Deniz uzun süreden sonra sakatlıktan geri döndü. Delarge yakın zamanda takıma geldi. Açıkçası başa çıkamam gereken sorunlar vardı. En iyimizi verdiğimizi düşünüyorum. İki takım arasındaki fark sonucu belirledi. Utanılacak bir şey olacağını düşünmüyorum. En iyisi kafamızı kaldırmak geçen sezonu bu sezonla karşılaştırdığımızda doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş açıklamalar

-Paul Le Guen açıklamalar

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)