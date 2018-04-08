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Spor

Beşiktaş - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

SALON: Akatlar Spor Kompleksi HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal BEŞİKTAŞ: Şeyma, Dilara, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Seda (Pınar, Azizova, Hümay, Simay, Ceylan) BURSA BŞB: Leys, Fatma, Belien, Nilay, Dimitrova, Merve İkbal (Aylin, Sinem, Bytse

08 Nisan 2018 21:18

SALON: Akatlar Spor Kompleksi
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Topal
BEŞİKTAŞ: Şeyma, Dilara, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Seda (Pınar, Azizova, Hümay, Simay, Ceylan)
BURSA BŞB: Leys, Fatma, Belien, Nilay, Dimitrova, Merve İkbal (Aylin, Sinem, Bytsenko, Cansu, Nurhan)
SETLER: 22-25, 19-25, 25-19, 11-25
SÜRE: 96 dakika (26, 26, 22, 18)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5\'incilik - 6\'ncılık Etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Beşiktaş\'ı 25-22, 25-19, 19-25 ve 25-11\'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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