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Spor

Beşiktaş - Bayern Münih maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih, Alman ekibinin 5-0lık galibiyetinin rövanşında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek

14 Mart 2018 21:46

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih, Alman ekibinin 5-0lık galibiyetinin rövanşında Vodafone Park\'ta karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00\'de başlayacak olan mücadelenin hakem kadrosu ve takımların ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Love
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Hummels, Boateng, Alaba, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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