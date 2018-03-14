Beşiktaş - Bayern Münih maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih, Alman ekibinin 5-0lık galibiyetinin rövanşında Vodafone Park\'ta karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00\'de başlayacak olan mücadelenin hakem kadrosu ve takımların ilk 11\'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Love

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Hummels, Boateng, Alaba, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski