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Spor

Beşiktaş - Bayern Münih maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

İSTANBUL / DHA Beşiktaş'ın Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak

09 Mart 2018 14:44

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın Almanya\'nın Bayern Münih ekibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak.
Vodafone Park\'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00\'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı, öncelikli olarak Süper Lig
ve Türkiye Kupası\'nda geçerli kombine bilet sahipleri için yarın saat 11.00\'de gerçekleştirilecek.
Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü saat 12.00\'de başlayacak.
Bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 600 lira
Kategori 2: 525 lira
Kategori 3: 450 lira
Kategori 4: 425 lira
Kategori 5: 400 lira
Kategori 6: 375 lira
Kategori 7: 180 lira
Kategori 8: 170 lira
VIP: 1350 lira
1903 A-E Blok: 1350 lira
1903 B-D Blok: 1400 lira
1903 C Blok: 1500 lira

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