Beşiktaş - Bayern Münih maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın Almanya\'nın Bayern Münih ekibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

Vodafone Park\'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00\'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı, öncelikli olarak Süper Lig

ve Türkiye Kupası\'nda geçerli kombine bilet sahipleri için yarın saat 11.00\'de gerçekleştirilecek.

Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü saat 12.00\'de başlayacak.

Bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 600 lira

Kategori 2: 525 lira

Kategori 3: 450 lira

Kategori 4: 425 lira

Kategori 5: 400 lira

Kategori 6: 375 lira

Kategori 7: 180 lira

Kategori 8: 170 lira

VIP: 1350 lira

1903 A-E Blok: 1350 lira

1903 B-D Blok: 1400 lira

1903 C Blok: 1500 lira