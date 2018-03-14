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Spor

Beşiktaş - Bayern Münih maçından notlar

Şenol Güneş'ten rotasyon Heynckes'ten 3 değişiklik  Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw tribünde 7 farklı ülkeden 18 farklı kanal canlı yayınlayacak Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci tur rövanş karşılaşmasında

14 Mart 2018 22:51

Şenol Güneş\'ten rotasyon

Heynckes\'ten 3 değişiklik 

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw tribünde

7 farklı ülkeden 18 farklı kanal canlı yayınlayacak

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2\'nci tur rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih\'i konuk edecek. Vodafone Park\'ta saat 20.00\'de başlayacak olan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu\'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver\'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts\'in 4\'üncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak. 
ŞENOL GÜNEŞ\'TEN ROTASYON
Teknik direktör Şenol Güneş, dün düzenlenen basın toplantısında rotasyon yapacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli hoca kalede Fabri\'nin yerine Tolga Zengin\'e şans verdi. Defans hattında sakatlığı bulunan Tosic\'e görev vermeyen Güneş, Gökhan Gönül, Gary Medel, Necip Uysal ve Caner Erkin ile savunma dörtlüsünü oluşturdu.
Orta sahada Tolgay\'ın yanında Atiba\'nın yerine Oğuzhan ilk 11\'de başlarken, kanatlarda ise ligde cezalı olması sebebiyle forma giyemeyen Quaresma ve Lens\'i sahaya sürdü. Tecrübeli antrenör forvet hattında ise son zamanların formda ismi Negredo\'nun yerine Vagner Love\'a şans tanırken, tecrübeli oyuncunun ileri uçtaki partneri Mustafa Pektemek oldu.
JUPP HEYNCKES\'TEN 3 DEĞİŞİKLİK
İlk maçı Almanya\'da 5-0\'lık skorla kazanmayı başaran Bayern Münih\'te teknik direktör Jupp Heynckes ilk maçın 11\'inden 3 değişikliğe gitti. 
Heynckes, ilk maçtan farklı olarak sağ bekte Kimmich\'in yerine Rafinha, orta sahada James Rodrigues\'in yerine Thiago Alcantara ve ileri uçta Coman\'ın yerine Franck Ribery\'i ilk 11\'de başlattı.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ JOACHİM LÖW TRİBÜNDE
Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de tribünden takip etti. 
7 FARKLI ÜLKEDEN 18 TELEVİZYON CANLI YAYINLAYACAK
Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasına dış basın da yoğun ilgi gösterdi. Almanya, Hollanda, Fransa, Çin, Azerbaycan, İran, Brezilya gibi ülkerlerden 60\'a yakın basın mensubu karşılaşmayı takip etmek üzere Vodafone Park tribünlerindeki yerlerini aldılar.

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