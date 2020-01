Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: \"Mutluyuz ve umarım bunun devamı gelir

\"Zamanla daha iyi sonuçlar alacağız\"

\"Zor maçlar oynamak, takımın ritmini artıracaktır\"

\"Türk futbolunun kurumsal reforma ihtiyacı var\"

\"Futbol bir keyif\"

\"Önümüzdeki 3 maça, her zamanki gibi hazırlanacağız\"

\"İyi niyetli çalışanların şansı fazla olur\"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay: \"Oyuncu değişikleriyle hamle yapsak da son anlardaki eksikliğimiz bizi geride bıraktı\"

\"Ben yararlı olamadığımı anladığım anda aniden giden adamım\"

\"Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor\"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor\'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sahalarında oynayacakları için, maç öncesi moralli olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, \"Bu avantajı kullanırken rakibin gücünü de biliyorduk. Atmosferi olumlu havaya çevirdik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. İkinci yarı da iyiydik ama golü daha erken bulmamız gerekiyordu. Oyunun son bölümlerinde git gelli bir oyun oldu. Onlar bizden 1 gün sonra oynadı ama biz biraz daha zor bir maç oynadık. Oyunun son bölümünde bazı oyuncuların kendi adına hücum etmesi nedeniyle oyunda kopmalar oldu. 3 puan aldık, mutluyuz ve umarım bunun devamı gelir\" diye konuştu.

\"ZAMANLA DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ\"

Daha önce çok kez rakibe daha az pozisyon verip, kazanabilecekleri maçlarda kaybettiklerini söyleyen Güneş, \"İyi oynadığınız bir oyunu kaybedebilirsiniz, kötü oynadığınız bir maçı kazanabilirsiniz. Porto maçını kaybetseydik yorumların farklı olacağını düşünüyorum. Ama yorumlar olumsuz mu, değil. Takım uyumu olarak futbolcular birbirlerini biliyor. Attığımız ilk golün benzerini daha önce de attık. Ama daha net pozisyonları atamadık. Hücuma çıktığımızda geriye dönüşlerde sıkıntılarımız vardı. Ancak hata oranı düşüyor. Rakipler de güçleniyor. Beşiktaş\'ın güçlü olması, rakiplerin de isteğini artırıyor. Yükselen bir değeriz. Fizik olarak yükseliyoruz ama tam olarak hazır değiliz. Atınç ve Gökhan dışında sakatlıklarımız yok ama zaman zaman sakatlıklar da olacak. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa\'da oynayan takımlar için hem oyuncu, hem puan kayıpları olabiliyor. Süper Kupa\'da kaybettik. Konyaspor\'un başarılı olduğunu düşünüyorum. 3 kupanın 1\'ini aldılar bu sezon. İlke ve düşüncelerde bir farklılık yok. Zamanla daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.

\"ZOR MAÇLAR OYNAMAK, TAKIMIN RİTMİNİ ARTIRACAKTIR\"

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu belirten Şenol Güneş, \"Patlayıcı gücün ön plana çıktığı oyun Porto ve bu maçla devam ediyor. Önümüzde Fenerbahçe, Leipzig ve Trabzon maçları var. Tek şanssızlığımız, Fenerbahçe maçının ardından Leipzig ile oynayacağız. Geçen sezon da yine Fenerbahçe maçının ardından Dinamo Kiev ile oynamıştık. Fenerbahçe maçının havası ve Şampiyonlar Ligi çok önemli. Zorluk var ama fizik olarak iyiye gidiyoruz. Özellikle ilk 2 maçta daha fazla oyuncu değişikliği olabilir. Bizim kadromuz çok geniş değil. 2 sakat var, onları çıktığınız zaman Fatih de dahil 23 oyuncu var. Özellikle geride biraz zorlanıyoruz ve bütün limitleri kullanıyoruz. Bugün Negredo\'yu daha erken oyuna almak istiyordum ama Adriano değişikliği olunca böyle oldu. Zor maçlar oynamak takımın ritmini artıracaktır. Tabi kazanırsanız daha iyi\" dedi.

\"TÜRK FUTBOLUNUN KURUMSAL REFORMA İHTİYACI VAR\"

Yabancı sınırlaması hakkında konuşan Güneş, \"Oyuncular, yöneticiler, medya, her sorun herkesi ilgilendirir ve fikrini söylemeli. Yetkililer de karar vermeli. Bu tip konulara girmek istemiyorum. Bu konuyla ilgili düşüncem aşağı yukarı belli. Hatalar yapmış olabilir insanlar, düzeltme şansları var. Ama Türk futbolunun kurumsal bir reforma ihtiyacı var. Sonrasında yabancı konusu konuşulabilir. 50 senedir bu işin içindeyim, hala aynı. Çok yorum yapmak istemiyorum, takımla ilgili konuşmak istiyorum\" diye konuştu.

\"FUTBOL BİR KEYİF\"

Başakşehir - Trabzonspor maçında çocukların formalarının çıkartılmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, \"Bütün sahalarda bütün kulüplerde futbolun fair-play konusunda birleştirici olma durumu varken, biz gereksiz kavga ediyoruz. Çocuklar zaten başlı başına hata, konuşmaya gerek bile yok. Büyüklerde de hata yapıyoruz. Veliler iyi örnek olursa çocuklar çok daha güzel olur. Başakşehir\'in böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum, yapılan kişisel bir hatadır. Bizim maçımıza Fenerbahçeli, Galatasaraylısı da gelmeli. Futbol bir keyif. Para kazanmak uğruna insanlığı yok etmemek gerekir. Çocuklara sahip çıkmalıyız\" ifadelerini kullandı.

\"ÖNÜMÜZDEKİ 3 MAÇA, HER ZAMANKİ GİBİ HAZIRLANACAĞIZ\"

Çok önemli 3 maça çıkacaklarını belirten Güneş, \"Bu maçlara da her maç gibi hazırlanacağız. Fenerbahçe büyük bir camia, iyi bir takım, iyi bir hocası var. 1 maç yapacağız ve kazanıp kazanmayacağımızı bilemiyorum. Maç kazanma ve kaybetmeyi 50 yıldır kendime mal etmedim. Zaman zaman başarısızlıkları üstlenmişimdir ama görev adamı olarak işimi iyi yaptığımı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ NİYETLİ ÇALIŞANLARIN ŞANSI FAZLA OLUR\"

Cenk Tosun ile ilgili konuşan Güneş, \"İyi niyetli çalışanların şansı fazla olur. Yeteneği var ve pes etmiyor, işini yapıyor. İyi niyetli insanlar, çalışan insanlar mutlaka gecikse de bir yerlere gelebilirler. Medel ile ilgili olarak da, bugün Mitrovic hak ettiği halde onu oynatmadım çünkü Medel\'i burada görmem gerekiyordu. Olumlu oynadı. Hem stoperde, hem orta sahada oynayabilen bir oyuncu olduğunu gördük. Bugün memnundum ondan. Fenerbahçe maçında ya da diğer maçlarda ne olur bilmiyorum. İyi çalışıyor. Oynamasını beklediği dönemlerde hem yeni gelmişti hem de milli maça gitmişti. Lens, Negredo ve Medel\'in herhangi bir sorunları yok, çalışıyorlar. Adriano\'nun çok ciddi bir sakatlığı olacağını düşünmüyorum. Geçen sefer de böyle oldu. Kendisini çok zorlamadı\" değerlendirmesinde bulundu.



ATİKER KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AKÇAY: \"OYUNCU DEĞİŞİKLERİYLE HAMLE YAPSAK DA SON ANLARDAKİ EKSİKLİĞİMİZ BİZİ GERİDE BIRAKTI\"

Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ancak bunu skora yansıtamadıklarını kaydeden Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, \"Maçın başından sonuna kadar pozitif futbol anlayışını, değişen oyun sistemini sahaya yansıtmayaçalıştık. Oyuncu değişikleriyle hamle yapsak da bazı fırsatları yakalasak da son anlardaki eksikliğimiz bizi geride bıraktı\" dedi.

Fiziksel konularda problemleri olmadığını ancak teknik ve taktik anlayışta daha yol almaları gerektiğini ifade eden Akçay, son dönemde yaşanan teknik direktörlerin görevden ayrılıkları ile ilgili, \"Gerçekçi olmak lazım, 7 maç oynuyorsunuz. Seyircisiz beş maç, deplasmanda Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştık. Bizim için tek talihsiz maç Alanyaspor karşılaşması oldu. Ben yararlı olamadığımı anladığım anda aniden giden adamım. Maddi konulara değer vermeyen biriyim. Yararlı olmadığımı hissettiğim an bu hamleyi yaparım. Bir değişim içindeyiz. Sezonda bütün işlerin doğru gitmesi gerekiyor. Bütün her şey sadece antrenörün meydana getirdiği noktada mı? Bu soruyu da ben sorayım size\" diye konuştu.

\"YABANCI OYUNCU SAYISIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR\"

Akçay, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili gelen soruya ise şöyle cevap verdi: \" Bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. Ülke futbolunda gerileme var. Yabancı oyuncu sayısının bunda ne kadar etkisi var, altyapı, eğitici, zemin ve saha sayısı, oyunculara ayrılan bütçeleri konuşalım. Federasyon, Kulüpler Birliği\'nin davranışlarına göre görüş gösterebilir. Oyu oradan alıyor, bizden almıyor. Dolayısıyla bizim fikrimizin bir önemi yok. Çalıştay yapılabilir. Bu ülkenin çocuğunu iyi eğitmeden, iyi eğitilmiş çocuklarla rekabete sokuyorsunuz. Bunun neresi adil. Barcelona bütçesinin yüzde 9\'unu altyapıya ayırıyor. Siz ayırmıyorsunuz. Yüksek eğitim almış kişilerle \'yarış\' diyorsun. Almanya\'da 300 yetenekli Türk oyuncu çıkıyor. Niye buradan çıkmıyor?\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş\'in açıklamaları

-Mustafa Reşit Akçay\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Ali Danaş / İstanbul,(DHA)