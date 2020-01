Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçından notlar 

Şenol Güneş sürpriz yapmadı

Beşiktaş, Süper Ligin 5. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Hafta içinde Porto\'yu deplasmanda 3-1 geçerek Şampiyonlar Ligi\'ne mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına zorunlu değişiklikler harici as kadro ile çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in Atiker Konyaspor maçına, Fenerbahçe, Leipzig ve Trabzonspor ile arka arkaya oynayacak olan takımı hem yorulmaması hem de riske etmemesi adına geniş bir rotasyonla çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak Şenol Güneş beklentilerin aksine zorunlu değişikliler dışında kazanan kadroyu bozmadı. Güneş, cezalı Tosic ve sakat Oğuzhan dışında as kadroyu sahaya sürmeyi tercih etti.

GARY MEDEL MURADINA ERDİ

Beşiktaş\'a transfer olduğundan bu yana ilk onbirde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.

Hem stoper hem de orta sahada oynayabilen Medel, Tosic ve Atiba\'yı kesemedği için lig ve Avrupa maçlarında ilk onbir şansı yakalayamıyordu. Porto maçında sonradan oyuna giren ve orta sahayı toparlayarak maçın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Şilili oyuncunun artık ilk onbire yakın olduğu öngörülüyordu. Tosic\'in cezalı, Oğuzhan\'ın da sakat olmasıyla Konyaspor\'a karşı kesin olarak ilk onbirde oynaması beklenen Medel için merak edilen sadece orta sahada mı yoksa stoperde mi oynayacağıydı. Kadroların açıklanmasıyla bu merak son buldu ve Şenol Güneş Medel için tercihini stoperden yana kullandı. Böylelikle Medel Beşiktaş\'a transfer olduğundan bu yana ilk kez ilk onbirde yer aldı ve sahaya Pepe\'nin partneri olarak çıktı.

ORTA SAHA ATİBA VE TOLGAY ARSLAN\'A EMANET

Teknik direktör Şenol Güneş\'in Atiker Konyaspor karşısında yaptığı bir diğer değişiklik de yine zorunluluktan oldu.

Porto maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup maç kadrosunda olmadığı için Atiba\'nın partneri olarak Tolgay Arslan sahadaki yerini aldı.

Beşiktaş, yeni transferler Lens, Negredo ve Orkan Çınar\'ın yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada Atiker Konyaspor karşısına Fabricio, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun onbiri ile çıktı.

CUMALİ YAMAN SEREMONİDE

Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun\'un sürdüğü tekerlekli sandalye üstünde seremonide yer aldı.

SATRANÇ TAKIMI VODAFONE PARK\'TA ŞAMPİYONLUK TURU ATTI

25 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli\'de düzenlenen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi\'nde şampiyon olan Beşiktaş Satranç Takımı, Vodafone Park\'ta maç öncesi tur attı ve taraftarları selamladı.