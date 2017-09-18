Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçına doğru

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor\'u ağırlayacak.

Mücadelenin ilk 11\'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Volkan, Manyama, Ömer Ali, Fofana, Evouna

SON KAZANAN KONYASPOR

İki ekip en son sezon başında oynanan Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1\'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor, Süper Kupa\'yı müzesine götüren ekip olmuştu.

Beşiktaş ve Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon iki kez kozlarını paylaştı. 26 Ağustos 2016\'da Konya Stadyumu\'nda oynanan maçtan 2-2\'lik beraberlik çıkarken, 30 Ocak 2017\'de Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrılmıştı.