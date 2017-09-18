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Spor

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçına doğru

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak

18 Eylül 2017 22:47

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor\'u ağırlayacak.
Mücadelenin ilk 11\'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Volkan, Manyama, Ömer Ali, Fofana, Evouna
SON KAZANAN KONYASPOR
İki ekip en son sezon başında oynanan Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1\'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor, Süper Kupa\'yı müzesine götüren ekip olmuştu.
Beşiktaş ve Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon iki kez kozlarını paylaştı. 26 Ağustos 2016\'da Konya Stadyumu\'nda oynanan maçtan 2-2\'lik beraberlik çıkarken, 30 Ocak 2017\'de Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrılmıştı.

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