Beşiktaş - Akhisarspor maçından notlar

İlk 11\'de değişiklik yok

Siyah beyazlılar iç sahada 44 maçtır yenilmiyor

Vida ve Atiba kadroda yok, Adriano yedek kulübesinde

Mircea Lucescu ve Tayfur Havutçu tribünde

Siyah beyazlı taraftarlardan maça yoğun ilgi

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nun ilk haftasında Beşiktaş sahasında Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor\'u konuk etti. Vodafone Park\'ta saat 21.45\'te başlayan karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Yıldırım\'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Serkan Çimen üstlendi.

Siyah beyazlı ekip ligin yeni sezonundaki ilk maçını, taraftarı önünde oynadı. Siyah beyazlı ekip ligdeki ilk maçına çıkmadan önce iç sahada UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Faroe Adaları ekibi Torshavn\'ı 6-0, üçüncü ön eleme turunda ise Avusturya temsilcisi LASK Linz\'i 1-0 mağlup etmişti.

İLK 11\'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Teknik direktör Şenol Güneş, Akhisarspor karşısında kadroda değişikliğe gitmedi. Kalede UEFA Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi Tolga Zengin\'e şans veren tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Necip ve Caner\'den oluşturdu. Orta sahada Medel, Tolgay, Oğuzhan karşılaşmaya ilk 11\'de başladı. Şenol Güneş, ileri uçta ise Lens, Babel ve Larin\'e şans verdi.

SİYAH BEYAZLILAR İÇ SAHADA 44 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig karşılaşmalarında iç sahada 44 maçtır mağlup olmuyor. Siyah beyazlılar ligdeki son mağlubiyetini 2015-16 sezonunun 13\'üncü haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda bugünkü rakibi Akhisarspor\'a 2-0 mağlup olarak almıştı. Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 44 karşılaşmada 37 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

VIDA VE ATIBA KADRODA YOK, ADRIANO YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası finalinde forma giyen ve takıma geç katılan Domagoj Vida\'yı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş ayrıca, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten ve yurt dışı kamplarının ardından takıma dahil olan Kanadalı Atiba Hutchinson\'ı da Akhisarspor maçının kadrosuna almadı. Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve LASK Linz karşılaşmasında forma giyemeyen Brezilyalı Adriano Correira ise Akhisar maçına yedek kulübesinde başladı.

MIRCEA LUCESCU VE TAYFUR HAVUTÇU TRİBUNDE

Beşiktaş\'ın Akhisarspor\'u konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da tribünden takip etti. Rumen teknik adamın yardımcısı Tayfur Havutçu da mücadeleyi deneyimli çalıştırıcı ile birlikte izledi.

ÇİFT KUPALI AKHİSAR

Beşiktaş\'ın konuğu olan Akhisarspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe\'yi mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Ege temsilcisi, bu sezonun açılışında da son şampiyon Galatasaray\'ı mağlup ederek Süper Kupa\'nın sahibi oldu.

Akhisarspor\'un Boşnak teknik direktörü Safet Susic, Beşiktaş karşısında şu 11\'e şans verdi: Fatih - Vrsajevic, Mustafa, Caner, Lopes, Ömer Bayram, Bilal, Aykut, Sissoko, Larsson, Seleznov.

SİYAH BEYAZLI TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Beşiktaş\'ın Akhisarspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig ilk hafta müsabakasına siyah beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı takımlarını yeni sezonun ilk lig maçında yalnız bırakmazken, stadyumun büyük bölümünü doldurdu. Az sayıda Akhisarspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde maçı takip etti.