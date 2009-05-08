Beşikdüzü'ndeki patlama, 9 yaralı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde birahanede meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde Hüseyin Tosun'a ait birahanede 7 Mart 2009 tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak aranan C.B, Beşikdüzü Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu.



Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.B, "patlayıcı madde ile yaralama" olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandı.



Birahaneye, el bombası atılması sonucu meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi Tosun ile Necmi Çalık, İsmail Limandal, Serkan Alemdar, Mehmet Gümüş, Ahmet Yavuz, Mehmet Temel Tosun, Hamza Çilingir ve Ahmet Karadenizyaralanmıştı.

