"Beşikdüzü Cezaevi'nde işkence" iddiası Meclis gündeminde

CHP Gaziantep milletvekili, İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonu Üyesi İrfan Kaplan, Trabzon'daki Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işkence iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Kaplan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Konuya ilişkin herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?" diye sordu.

Tekirdağ Cezaevi’nden geçtiğimiz hafta perşembe günü Trabzon'daki Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen siyasi tutuklu ve mahkûma işkence yapıldığı iddia edilmişti.

CHP Gaziantep milletvekili Kaplan, işkence iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Kaplan, cezaevinde açlık grevine başlayan 4 mahpusu da sordu. Kaplan, Güle’e “Bakanlığınız tarafından çıplak arama şikâyetlerinin geldiği cezaevlerinde herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?” diyerek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

– Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen 12 tutuklunun, girişte iddia edile çıplak arama dayatması sonucunda, 50 kişilik İnfaz Koruma Memurlarınca, tutukluların darp edildiği iddiaları doğru mudur?

– Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevinde bu konuya ilişkin herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

– Bahsi geçen bu şikâyetlerin yer aldığı cezaevi personelleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaçına ve hangi tür işlemler yapılmıştır?

Kaplan ayrıca 4 tutuklunun açlık grevine başladığı iddialarını da gündeme getirerek, Gül’e “Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevinde açlık grevine başladığı iddia edilen 4 tutukludan haberdar mısınız? Açlık grevinin sonlandırılması ve tutukluların taleplerinin yerine getirilmesi konusunda neler yapılması planlanmıştır?”