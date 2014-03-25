Beşikçioğlu: Kızım 'Bu ülkenin Başbakanı çocukları öldürüyor' diyor

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Berkin Elvan’ın ölümünün ardından, 13 yaşındaki kızının eve gelip “Baba, ben bu ülkeden nefret ediyorum” dediğini, "Neden kızım" diye sorduğunda ise "Bu ülkenin başbakanı çocukları öldürüyor" cevabını aldığını söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “bunlar ateist” sözleri ile hedef gösterdiği kesim içerisinde kendisinin de bulunduğunu belirten Beşikçioğlu, “Başbakan’a dava açmayı düşünüyorum” dedi.

Behzat Ç. rolüyle tanınan Beşikçioğlu, Tuluhan Tekelioğlu’nun Artı 1 TV’de sunduğu Gece Masası programında yaptığı açıklamada, “Nüfus cüzdanında İslam yazdığını” belirterek, “En son işte ateist olduk. Yani evet o bahsettiği tamdanslardayım ama ateist felan değilim” ifadesini kullandı. Tekelioğlu’nun “Allah inancınız var mıdır?” sorusuna, “Olmaz mı Tanrı’ya kimin inancı olmasın yani. Eşimin dedesi müftü. Yani onun zaten evde zaman zaman bazı günlerde odaya çekilip bir şeyler yaptığını biliyorum. Buda benim ruhani olarak çok hoşuma giden bir davranış biçimi. Ama bunu hiçbir şekilde çıkıp bir gösteri ya da şov halinde anlatmadım” cevabını verdi.

Erdal Beşikçioğlu'nun Tuluhan Tekelioğlu’nun sunduğu Gece Masası programında yaptığı konuşmadan (24 Mart 2014) ilgili kısımlar şöyle:

Erdal Beşikçioğlu: Eğer ben Başbakan’ı oynamış olsaydım Behzat Ç yerine, 3 yılın sonunda belki kendimi Başbakan zannedebilirdim

Tuluhan Tekelioğlu: Son hali mi, ilk hali mi Başbakan’ın?

Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir hali; yani ne ilk hali ne son hali. Yani ütopik bir Başbakan’ı oynamış olurdum oynamış olsaydım yani

Tuluhan Tekelioğlu: Bizim Başbakanımız değil yani?

Erdal Beşikçioğlu: Yani evet değilim, olsun hadi değil olsun yani. Belkide olsun yani. Eğer bir Başbakan’ı oynuyorsanız, her gün oynuyorsanız, onun içindeyseniz hissedebilirsiniz

Tuluhan Tekelioğlu: Evet, çünkü naif insanlarda bu delirmeye yakın durum daha fazla var. Yani daha duygusal daha yerin yaralar alan insanlar.

Erdal Beşikçioğlu: Yani şimdi toplumda yaşadığımız aşağı yukarı böyle bir hezeyan bence

Tuluhan Tekelioğlu: Toplum delirdi mi?

Erdal Beşikçioğlu: Büyük bir hezeyan içinde bence. Allah’tan kış. Önümüz bahar, yani herkes evin içinde delirdi yakında sokaklarda delirmeye başlayacaklar

Erdal Beşikçioğlu: Başbakan’ın son söylemleri sonrası sanatçıyı değersizleştirme üzerine tekrar sorgulamamız gereken bir sözcük haline geldi. En son işte ateist olduk. Yani evet o bahsettiği tamdanslardayım ama ateist felan değilim. Nüfus cüzdanımı da göstereyim isterseniz İslam yazıyor

Tuluhan Tekelioğlu: Allah inancınız var mıdır?

Erdal Beşikçioğlu: Olmaz mı Tanrı’ya kimin inancı olmasın yani. Eşimin dedesi müftü. Yani onun zaten evde zaman zaman bazı günlerde odaya çekilip bir şeyler yaptığını biliyorum. Buda benim ruhani olarak çok hoşuma giden bir davranış biçimi. Ama bunu hiçbir şekilde çıkıp bir gösteri ya da şov halinde anlatmadım şimdi hariç. Ama şimdi bunun sorgulamaları yapıldığı için ister istemez yahu kardeşim öyle değil demek istiyor yani. Ayıptı eskiden bunlar, vallahi ayıptı

Tuluhan Tekelioğlu: Hiç dava açmayı düşündünüz mü peki?

Erdal Beşikçioğlu: Düşünmez olur muyum bana ateist dediği için dava açmayı düşünüyorum. Çünkü ben ateist değilim, nüfus kağıdımda İslam yazıyor diye dava açmayı düşündüm. Ama bu çok skandal bir iş olacağı için doğru bulmadım açıkçası burdan söylemek daha kolay

Erdal Beşikçioğlu: “Geçen gün çok önemli bir şey oldu. O çok önemli şey, Berkin Elvan’ın ölümünün ardından, 13 yaşındaki kızının eve gelip “Baba, ben bu ülkeden nefret ediyorum” demesi. Neden kızım diye sorduğumda yanıtı “Bu ülkenin başbakanı çocukları öldürüyor” oldu.