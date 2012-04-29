Beşikçioğlu: Herkes bildiği işi yapacak

Tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Şehir Tiyatroları'ndaki yönetmelik değişikliğiyle ilgili, ''Herkes bildiği işi yapacak. Sanat ehil kişilerin elinde olmalı'' dedi.

'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'' dizisinde de başrol oynayan sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ordu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelediği ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' adlı tek kişilik oyunun ardından soruları yanıtladı.

Şehir Tiyatroları'ndaki yönetmelik değişikliğini değerlendiren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

''Herkes bildiği işi yapacak. Ben bu devlete hizmet vermek için varım. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince de bu hizmeti vereceğim. Ama kendi mesleğimle, kendi bildiğim işle ilgili verebilirim. Başka bir iş yaparsam doğru olmaz. Daima bunun altını çizeceğim. Yanlış anlaşılmasın söylediklerim ama sanat ehil kişilerin elinde olmalı.''

Sanatın muhafazakar bir yapıya sahip olamayacağını savunan Beşikçioğlu, ''O zaman adı sanat olmaz. O yüzden bu konuda biraz daha hassas demeçlerin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle olunca çok daha keyifli, çok daha doğru bir sanat anlayışıyla, sanat politikasıyla gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da gerekse dünyada Türkiye adını duyurabilir diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.



'Türk sineması üst seviyede bir yere gelecek'



Türk sinemasının dünyada çok güçlü, üst seviyelere gelebilecek konumda olduğunu vurgulayan Beşikçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sinemamız, Avrupa içinde çok güçlü bir yere sahip olacak. Sinemanın bir endüstri olduğunun idrakine varmış bir ülkenin sanatçısı olarak, Türk sinemasının hem söylemiyle hem yapımıyla çok daha iyi, çok daha güçlü, üst seviyede bir yere geleceğine inanıyorum.''

Beşikçioğlu, Ordu'da bir film festivali olması gerektiğini belirterek, bunun için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.