Beşiktaş'ın yeni yuvası Vodafone Arena Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor

Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 11 Nisan pazartesi günü saat 20:00'de Bursapor ile yeni stadı Vodafone Arena'da ilk maçına çıkacak. Vodafone Arena'nın açılışı da bugün saat 16:30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Böylelikle siyah beyazlı ekip kendi evindeki 2,5 yıllık taraftar özlemini de sonlandırmış olacak.

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Açılışı Erdoğan yapacak

Kara kartalın bir çok başarısına şahitlik eden Beşiktaş'ın efsane stadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini keseceği Vodafone Arena olarak kapılarını yarın yeniden açacak.

1065 günlük hasret sona eriyor

Beşiktaşlı taraftarların, "Çok Bekledik Be Abi!" sloganı ve hasretle beklediği, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena'nın açılışını sabırsızlıkla bekleyenler, stat etrafında tur atıyor, geçmişi yad ediyorlar. 2012-2013 sezonunun 33. haftasındaki Gençerbirliği maçıyla İnönü Stadı'na veda eden Beşiktaş, 1065 gün sonra Vodafone Arena ile evine dönüyor

İlk golü Süleyman Seba atmıştı

Dolmabahçe ve daha sonraki adıyla İnönü Stadı'nın ilk golünü Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve efsane başkanı Süleyman Seba atmıştı. Yeni stadın ilk golünü atarak tarihe geçecek oyuncunun kim olacağı da merak konusu oldu.

İlk resmi düdüğü Barış Şimşek çalacak

Vodafone Arena'da ilk resmi düdük ise hakem Barış Şimşek tarafından çalınacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Mehmet Metin yapacak. Serdar Diyadin ise dördüncü hakem olacak.

İlk maç Bursapor ile

Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 28. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Bursaspor'la Vodafone Arena'daki ilk maçına çıkacak. Siyah beyazlı ekip kendi evindeki 2,5 yıllık taraftar özlemini de sonlandırmış olacak.