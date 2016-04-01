1947'den 2016'ya Karakartal'ın yuvasının hikâyesi

Yeni stadyumun yapılacağının duyurulmasının ardından BJK İnönü Stadı'nın yıkımına 2013 yılının Haziran ayında başlandı.
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Beşiktaş yönetimi tarafından yapımı tamamlanan stadyumun 11 Nisan 2016 tarihinde açılacağı duyuruldu
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Vodafone Türkiye ile Beşiktaş Kulübü arasında 20 Ağustos 2013'te imzalanan 15 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla ‘Türkiye'nin ilk akıllı ve çevreci stadyumu’ olarak inşa edilen Vodafone Arena'nın kaba inşaatına başlandı
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İnönü Stadyumu’nun inşa edildiği arazide eski has ahırları, hemen yanında ise gazhane işletmeleri faaliyet gösteriyordu (1920’ler)
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Türkiye'nin en büyük ve en modern stadı olması için inşaat kararı alındı ve maketi hazırlandı. ( İkinci dünya savaşının getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle stadyumun saraya bakan cephesindeki tunç rölyefler ve iki kule üzerinde bulunan cirit ve disk atan sporcu heykelleri yapılamamıştır- 1939)
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Stadın planları İtalyan mimar Vietti Violi ile Türk mimarlar Şinasi Şahingiray ve Fazıl Aysu tarafından hazırlandı
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Stadın temeli İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar ve Orgeneral Fehreddin Atay tarafından atıldı
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Maddi sıkıntılar nedeniyle inşaat çalışmaları durduruldu. Mayıs 1943’te ikinci kez temel atıldı
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Stadın büyük bölümünün tamamlanmamış olmasına rağmen açılışı yapıldı
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Açılışın ardından ilk maç Beşiktaş ve AIK Stockholm arasında yapıldı. 20 bin kişilik stadı 30 bin kişi doldurmuştu.
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İlk golü Süleyman Seba'nın attığı maç 3-2 AIK Stockholm galibiyetiyle sona ermişti.
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Siyasi nedenlerle adı Mithatpaşa Stadı olarak değiştirildi (1952)
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Stadın seyirci kapasitesi 40 bine çıkarıldı
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Stadın adı tekrar İnönü Stadyumu olarak değiştirildi (1973)
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İnönü Stadyumu’nun Gümüşsuyu’ndan görünümü (1990- Ahmet Kuzik)
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Stadı yenileme çalışmaları yapıldı (2004)
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Yenilemenin ardından kapasite yaklaşık iki katına çıkarken, localar, kapılar ve tel örgüler değiştirildi. (2005)