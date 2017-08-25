BESİAD'da gündem Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)- BODRUM Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği\'nin (BESİAD), her ay düzenlediği Geleneksel Perşembe Toplantısı\'nın bu ayki konusu Bodrum Belediyesi Bodrumspor oldu.

Bitez\'de gerçekleşen toplantıya konuk olan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, 4 sene önce yönetimi devraldıklarında Bodrumspor\'un amatör kümede olduğunu hatırlatarak, \"Bodrumspor\'un kendisine ait tesisi yoktu. İlk hedefimiz taraftarı tekrar yanımıza çekmekti. İlk yılımızda şampiyon olduk, maçlarımıza ilgi arttı. Bölgesel Amatör Lig\'de birkaç sezon mücadele ettikten sonra 3\'üncü Lig\'e çıktık, son olarak da 2\'inci Lig\'e yükseldik. Bodrumspor\'u daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz\" dedi.

Gümbet ve Yalıçiftlik\'teki tesisleri modern bir yapıya kavuşturarak geliştirdiklerini, sahaların zeminini yenilediklerini dile getiren Başkan Karakaya, \"Bodrum İlçe Stadı, 5 bin kişinin rahatlıkla maç izleyebileceği butik güzel bir stat haline geldi. İnşallah Bodrumspor daha üst liglere çıktığında, turizm bölgesine yakışır bir stadyum inşa edilir\" diye konuştu.

Toplantının ardından BESİAD tarafından Kulüp Başkanı Rıza Karakaya\'ya plaket verildi. Rıza Karakaya da özel yapılan Bodrumspor formasını BESİAD Başkanı Emre Köroğlu\'na verdi. Daha sonra BESİAD\'a yeni üye olan Nilay Çelik, Serkan Deveci ve Erdal Balcı\'ya rozetleri takıldı.