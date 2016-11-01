Besi çiftliğinde cinayet; 3 kardeş vurulmuş halde bulundu!

Gaziantep'te hırsızlık ihbarı üzerine besi çiftliğine giden jandarma, kimliği belirsiz kişilerce tabancayla vurulmuş yaşları 15 ile 19 arasında değişen biri üvey 3 kardeşi kanlar içerisinde buldu. Tabancayla vurulan ve 2’si olay yerinde, 1’i ise hastanede ölen kardeşlerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

Doğan Haber ajansı'ndan (DHA) Ahmet Özer'in haberine göre, olay dün gece geç saatlerde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir besi çiftliğine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, belirlenemeyen nedenle burada çalışan Mervan Aslan (19) ile Süleyman Aslan (16) ve üvey kardeşleri Ali Çelik’e (15) ateş edip kaçtı.

Jandarmaya 'hırsızlık ihbarı' yapılmış

Öte yandan, 3 kardeşin vurulduğu olayın ardından jandarma ihbar hattını arayan bir kişi, besi çiftliğinde hırsızlık olduğunu söyledi. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri, çiftlikte 3 kardeşi kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede, kurşunlara hedef olan Süleyman Aslan ve Ali Çelik’in öldüğü belirlenirken, ağır yaralı olan Mervan Aslan ise götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Çiftlikte inceleme yapıp bölgede bulunanların ifadelerini alan jandarma, şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftlikte inceleme sırasında hırsızlığa yönelik bir ize de rastlanmadı. Ölen aslen Mardinli olduğu belirlenen 3 kardeşin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. 3 kardeşin yakınları da sabah saatlerinden itibaren otopsi merkezine gelerek gözyaşı döktü.

Baba: Oğullarımın katillerini bulun

Çiftlikte herhangi bir hırsızlık olmadığını saptayan jandarma, ihbarda bulunan kişinin bulunması için çalışmasını sürdürürken, Ali Çelik, Süleyman ve Mervan Aslan’ın babası Abdulgani Çelik, çocuklarının katillerinin bulunmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Devletten rica ediyorum. 3 gencim gitti. 3’ünün de kimseye zararı yoktu. Ben bu çocuklarımın katilinin bulunmasını istiyorum. Devletten rica ediyorum. 2’si lisede okuyordu. Ben garibanım. Oğlum da çiftlikte çalışıyordu. 2-3 haftada bir yanına gidiyordum. Bu akşam başımıza böyle bir olay geldi. Olayı hastanede öğrendim. Hayatını kaybeden oğlumun patronu yanıma bile gelmedi. Çocuklarımı okutmak için gece bekçisi olarak çalışıyorum. Sabah beraber kahvaltı yaptık, sonra 2 oğlum ağabeyini ziyarete gitti ama geri gelmediler. Çocuklarımın canına kıydılar."

Ölen 3 gencin cenazelerinin yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Mardin’in Ömerli ilçesi Harmankaya Köyü’ne götürüldü.