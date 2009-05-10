Beşi bir yerde...

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10 takım, 10 farklı hesap...









Beşiktaş'ın keyfi yerinde

İkinci yarılar başladı...

Bir gol çok şey değiştirir



Puan Durumu



1-Beşiktaş 62

2-Sivasspor 60

3-Trabzonspor 59

4-Galatasaray 55

5-Fenerbahçe 54





Ankaraspor-Beşiktaş: 1-4



Kartal yeniden zirvede

Maçın yıldızı

Maçın istatistikleri

Maçtan dakikalar



Maçın yıldızı

Maçın istatistikleri

Maçtan dakikalar

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0



Fenerbahçe Güiza ile güldü

Maçın yıldızı



Maçın istatistikleri

Maçtan dakikalar





Galatasaray-Ankaragücü: 1-0



Galatasaray Kayseri'de güldü

Maçın yıldızı

Maçın istatistikleri

Maçtan dakikalar





Maçın yıldızı

Maçın istatistikleri

Maçtan dakikalar

Zirveyi yakından ilgilendiren 5 karşılaşmanın aynı saatte başlamış olması, maç öncesi görevi bu maçlara ilişkin haberleri toparlamak, maçların öyküsünü yazmak ve maç sonu yorumlar, analizler, istatistikleri aktarmak olan bizleri farklı bir heyecana götürdü…Ayrı ayrı maçların öyküsünü yazmak mı, yoksakonusunda son kararı maçların başlamasından yaklaşık 2 saat önce verdik…Böylesi özel bir geceyi beş parçaya bölmek yerine değerini arttıracak bir çalışmayla , ‘olsun istedik!Kulaklar Ankara'da, gözler Kayseri'de, akıllar Sivas'ta bir akşamın, "" heyecanın buluştuğu muhteşem futbol gecesinden tüm okurlarımıza merhaba...Gecenin belki de en çok merak edilen karşılaşması Sivasspor-İstanbulBB maçıyla sözlerimize başlayalım... "" istemiyor başlığıyla hazırlamıştık maç öncesi haberimizi... Sivas'ta artık şampiyonluk şarkıları daha fazla söyleniyor, tüm şehir son 4 hafta bu coşkuyu daha fazla yaşamaya başladı ve İsatnbul BB maçında da puan kaybı yaşamadan yollarına devam etmek arzusundaydılar...Ankara'da ise Beşiktaş takibini sonuna kadar devam ettirme, Sivas'tan gelecekbeklerken kayıp da yaşamama niyetindeydi...Körfez'de ise son haftalarda önündeki takımların puan kaybetmesiyle umutlarını yitirmeyen Trabzonspor'un maçı vardı... Sonuçta bu oyununve son maçın son düdüğüne kadardemeni hayatta karşılığı yoktu...Kayseri'de Galatasaray, İstanbul'da ise Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını yitirmişti belki ama taraftarlarının gönlünü almak adına 3 puanın peşine düşmüşlerdi.. O. Çünkü Denizlispor ve Ankaragücü ligde kalmak için puana ihtiyaç duyuyordu...Kimi şampiyonluk, kimi prestij, kimi ligde kalma hesapları yapıyordu:Kuşkusuz gecenin sonucu en çok merakla beklenen karşılaşmaları Sivas ve Ankara'da oynandı.Bu haber bizim için biraz sürpriz oldu çünkü lider sahasında 8. dakikada 1-0 geriye düşmüştü...Bu gol Ankara'da havayı nasıl etkileyecekti, Beşiktaş'ın bu 'güzelnasıl değerlendireceğini merakla beklemeye başlamıştık..G.Saray Baros'un penaltıdan bulduğu golle 12. dakikada skoru 1-0 yapmıştı...İstanbul BB, farkı ikiye çıkartan golü atmıştı bu dakikada: 0-2Bu dakikada bordo mavili ekip umut ile golü buldu:0-1Şu ana kadar alınan skorlar Trabzonspor'u yeniden potaya sokuyordu...Merkeze bağlanıp şu dakikada oluşan tabloyu sizlere aktaralım:Ama daha maçların bitmesine oldukça uzun bir süre vardı... Heyecan artmaya devam ediyordu...Sivas'tan gelen haberlerle birlikte siyah beyazlılar 'liderliği' bu dakikada ele geçirdiŞu dakikaya kadaroynanıyordu...Dakika ve skor almak için Kadıköy'deyiz: Fenerbahçe ve Denizlispor'un henüz ciddi bir atak geliştirememiş olması, sarı lacivertli takımın geçen haftaki görüntüsünde olmadığını da belirtmemiz gerekiyor..Trabzonspor ve Galatasaray da önemli avantajla soyunma odasına gittiler fakat İstanbul'dan gol haberi gelmedi...Sivasspor maçına kilitlendiğimiz dakikalar başlamıştı artık...5 maçtan da ikinci yarının ilk 15 dakikalık diliminde gol haberi gelmemişti...İkinci yarılardaki ilk gol İstanbul'dan geldi...Fenerbahçe Güiza ile geçmeyi başardığında dakika 61'i gösteriyordu...Aynı dakika içinde Ankara'dan da gol haberi geldi...Bu kez sevinen futbolcular Ankarasporlulardı,62'de Bu kez Körfez'den gol haberi geldi...68'de Beşiktaş,Bu golle birlikte puan sıralaması yendein siyah beyazlı takım lehine değişmiş oldu...74'te Sivasspor farkı indirmeyi başardı...Bu dakikada Yiğidolar'a gol sevinci yaşatan isim Tum oluyordu: 1-2Son 10 dakikaya girildiğinde heyecan bu sonuçlarla daha da artmıştı...Atılacak bir gol son 3 haftada altın değerinde puanların kazanılması anlamına gelecekti..İkinci yarılar başladığından bu yana Kayseri'ye hiç bağlanamamış olmamız da dikkatimizden kaçmadı..Oradan da bir dakika skor alıp yolumuza devam edelim:Dakika 84, G.Saray 1-0 önde götürüyordu maçı...Beşiktaş 89'da farkı ikiye çıkartan golü Bobo ile buldu...Bu gol siyah beyazlı takım adına galibiyet anlamına da geliyordu...Derken bir gol daha geliyordu siyah beyazlı takım adına...Karşılaşmaların son durumlarını ve zirve yarışında oluşan puan durumunu sizlere aktarmak için klavyemizi merkeze bağlıyor, yazımızın da sınuna geliyoruz:Fenerbahçe 3 puanı Güiza'nın tek golüyle aldı.Beşiktaş, çekinerek gittiği başkentten farklı galip geldi ve lidelik kıoltuğuna oturdu..G.Saray 3 puana ulaşan takım oldu..Trabzonspor Körfez'de güldü...Sivasspor ise geceye damgasını vurdu, liderliği evinde Beşiktaş'a bıraktı...