Turkcell Süper Lig'in 31. haftası muhteşem bir futbol gecesine sahne oldu... Kulaklar Ankara'da, gözler Kayseri'de, akıllar Sivas'ta, hesaplar İzmit'te, intikam İstanbul'da bir 'futbol gecesi' öyküsüyle karşınızdayız...
Zirveyi yakından ilgilendiren 5 karşılaşmanın aynı saatte başlamış olması, maç öncesi görevi bu maçlara ilişkin haberleri toparlamak, maçların öyküsünü yazmak ve maç sonu yorumlar, analizler, istatistikleri aktarmak olan bizleri farklı bir heyecana götürdü…
Ayrı ayrı maçların öyküsünü yazmak mı, yoksa futbol gecesinin öyküsüne girişmek mi
konusunda son kararı maçların başlamasından yaklaşık 2 saat önce verdik…
Böylesi özel bir geceyi beş parçaya bölmek yerine değerini arttıracak bir çalışmayla , ‘beşi bir yerde’
olsun istedik! İlgili haberlerDilmen: Büyük takım olmak başka bir şeySpor yazarlarının maç yorumlarıGazetelerin spor sayfalarıErman Toroğlu: Holosko geri zekalı mı?İşte bu muhteşem futbol gecesinin öyküsü…
Kulaklar Ankara'da, gözler Kayseri'de, akıllar Sivas'ta bir akşamın, "bir futbolsever daha ne istesin
" heyecanın buluştuğu muhteşem futbol gecesinden tüm okurlarımıza merhaba...
Gecenin belki de en çok merak edilen karşılaşması Sivasspor-İstanbulBB maçıyla sözlerimize başlayalım... "Yiğidolar koltuğu bırakmak
" istemiyor başlığıyla hazırlamıştık maç öncesi haberimizi... Sivas'ta artık şampiyonluk şarkıları daha fazla söyleniyor, tüm şehir son 4 hafta bu coşkuyu daha fazla yaşamaya başladı ve İsatnbul BB maçında da puan kaybı yaşamadan yollarına devam etmek arzusundaydılar...
Ankara'da ise Beşiktaş takibini sonuna kadar devam ettirme, Sivas'tan gelecek 'güzel haberleri'
beklerken kayıp da yaşamama niyetindeydi...
Körfez'de ise son haftalarda önündeki takımların puan kaybetmesiyle umutlarını yitirmeyen Trabzonspor'un maçı vardı... Sonuçta bu oyunun adı futboldu
ve son maçın son düdüğüne kadar 'her şey bitti'
demeni hayatta karşılığı yoktu...
Kayseri'de Galatasaray, İstanbul'da ise Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını yitirmişti belki ama taraftarlarının gönlünü almak adına 3 puanın peşine düşmüşlerdi.. Onların maçları zirveden çok düşme hattını ilgilendiriyordu.
. Çünkü Denizlispor ve Ankaragücü ligde kalmak için puana ihtiyaç duyuyordu...
10 takım, 10 farklı hesap...
Kimi şampiyonluk, kimi prestij, kimi ligde kalma hesapları yapıyordu: 10 takım, 10 farklı hesap vardı mönümüzde...
Kuşkusuz gecenin sonucu en çok merakla beklenen karşılaşmaları Sivas ve Ankara'da oynandı.İlk gol haberini Sivas'tan geldi...
Bu haber bizim için biraz sürpriz oldu çünkü lider sahasında 8. dakikada 1-0 geriye düşmüştü...
Bu gol Ankara'da havayı nasıl etkileyecekti, Beşiktaş'ın bu 'güzel haberi'
nasıl değerlendireceğini merakla beklemeye başlamıştık..
Ama ikinci gol haberi Kayseri'den geldi...
G.Saray Baros'un penaltıdan bulduğu golle 12. dakikada skoru 1-0 yapmıştı...Dakikalar 17'yi gösterirken Sivas'tan 'ilginç' bir haber daha geldi...
İstanbul BB, farkı ikiye çıkartan golü atmıştı bu dakikada: 0-2Bir gol haberi de 24. dakikada İzmit'ten geldi...
Bu dakikada bordo mavili ekip umut ile golü buldu:0-1
Şu ana kadar alınan skorlar Trabzonspor'u yeniden potaya sokuyordu... Beşiktaş'ın keyfi yerinde
Merkeze bağlanıp şu dakikada oluşan tabloyu sizlere aktaralım:
Dakikalar 28'i gösterirken Sivas 60, Beşiktaş 60, Trabzonspor ise 59 olmuştu...
Ama daha maçların bitmesine oldukça uzun bir süre vardı... Heyecan artmaya devam ediyordu...29'da Beşiktaş, Holosko ile öne geçmeyi başardı.
Sivas'tan gelen haberlerle birlikte siyah beyazlılar 'liderliği' bu dakikada ele geçirdi
Şu dakikaya kadar gol haberinin gelmediği tek karşılaşma Kadıköy'de
oynanıyordu...
Dakika ve skor almak için Kadıköy'deyiz: Fenerbahçe ve Denizlispor'un henüz ciddi bir atak geliştirememiş olması, sarı lacivertli takımın geçen haftaki görüntüsünde olmadığını da belirtmemiz gerekiyor..İlk yarılar sona erdiğinde Beşiktaş liderliği ele geçirmişti...
Trabzonspor ve Galatasaray da önemli avantajla soyunma odasına gittiler fakat İstanbul'dan gol haberi gelmedi...İkinci yarılar başladı...
Sivasspor maçına kilitlendiğimiz dakikalar başlamıştı artık...
5 maçtan da ikinci yarının ilk 15 dakikalık diliminde gol haberi gelmemişti...Ne olduysa 60. dakikadan sonra oldu!
İkinci yarılardaki ilk gol İstanbul'dan geldi... Kadıköy'e bağlanıyoruz:
Fenerbahçe Güiza ile geçmeyi başardığında dakika 61'i gösteriyordu...Şimdi yeniden Ankara'dayız:
Aynı dakika içinde Ankara'dan da gol haberi geldi...
Bu kez sevinen futbolcular Ankarasporlulardı, Ediz'in kafası skoru 1-1'e getirdi...
Klavyemizi İzmit'e çeviriyoruz:
62'de Bu kez Körfez'den gol haberi geldi... Kocaelispor da farkı bire indirmeyi başarmıştı: 1-2
Tekrar Ankara:
68'de Beşiktaş, İbrahim Toraman ile yeniden öne geçmeyi başardı: 1-2
Bu golle birlikte puan sıralaması yendein siyah beyazlı takım lehine değişmiş oldu...Şimdi klavyemiz Sivas'ta:
74'te Sivasspor farkı indirmeyi başardı...
Bu dakikada Yiğidolar'a gol sevinci yaşatan isim Tum oluyordu: 1-2Bir gol çok şey değiştirir
Son 10 dakikaya girildiğinde heyecan bu sonuçlarla daha da artmıştı... Çünkü tüm maçlar bir farklı üstünlüklerle devam ediyordu...
Atılacak bir gol son 3 haftada altın değerinde puanların kazanılması anlamına gelecekti..
İkinci yarılar başladığından bu yana Kayseri'ye hiç bağlanamamış olmamız da dikkatimizden kaçmadı..
Oradan da bir dakika skor alıp yolumuza devam edelim:
Dakika 84, G.Saray 1-0 önde götürüyordu maçı...Ankara'dan bir gol haberi daha geliyor:
Beşiktaş 89'da farkı ikiye çıkartan golü Bobo ile buldu...
Bu gol siyah beyazlı takım adına galibiyet anlamına da geliyordu...
Derken bir gol daha geliyordu siyah beyazlı takım adına...Bu kez bu sevinci yaşatan isim Tello oluyordu...
Karşılaşmaların son durumlarını ve zirve yarışında oluşan puan durumunu sizlere aktarmak için klavyemizi merkeze bağlıyor, yazımızın da sınuna geliyoruz:Kadıköy:
Fenerbahçe 3 puanı Güiza'nın tek golüyle aldı.Ankara:
Beşiktaş, çekinerek gittiği başkentten farklı galip geldi ve lidelik kıoltuğuna oturdu..Kayseri:
G.Saray 3 puana ulaşan takım oldu..İzmit:
Trabzonspor Körfez'de güldü...Sivas:
Sivasspor ise geceye damgasını vurdu, liderliği evinde Beşiktaş'a bıraktı...
Puan Durumu
1-Beşiktaş 62
2-Sivasspor 60
3-Trabzonspor 59
4-Galatasaray 55
5-Fenerbahçe 54
Ankaraspor-Beşiktaş: 1-4
Kartal yeniden zirvedeMaçın yıldızı Maçın istatistikleri Maçtan dakikalar
Sivasspor-İstanbul BB: 1-2
Sivas'ı belediye çarpttı
Maçın yıldızı Maçın istatistikleri Maçtan dakikalar Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0
Fenerbahçe Güiza ile güldüMaçın yıldızı
Maçın istatistikleri Maçtan dakikalar
Galatasaray-Ankaragücü: 1-0
Galatasaray Kayseri'de güldüMaçın yıldızı Maçın istatistikleri Maçtan dakikalar
Kocaelispor-Trabzonspor: 1-3
Trabzonspor'un inadı sürüyor
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