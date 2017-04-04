Beşar Esad'ın amcasının mülklerine el konuldu

İspanya'da bir yüksek mahkeme yargıcı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'la bağlantılı banka hesaplarının dondurulması ve aileye ait mülklere el konulması emrini verdi.

Beşar Esad'ın amcasının, kara para aklama iddiasıyla soruşturulduğu belirtildi.

Yargıç Jose de la Mata, Puerto Banus ve Marbella kentlerindeki mülklere el konulması ve banka hesaplarının dondurulması talimatı verdi.

İspanyol yargıcın, Fransız savcılarla toplanan bilgiler üzerine harekete geçtiği kaydedildi.

Dondurulan hesaplardan 16 kişisel hesabın Rıfat Esad'ın iki oğlu ve eşlerinden bazılarına ait olduğu kaydedildi. Diğer hesaplarınsa 76 paravan şirkete ait olduğu savunuldu.

Şüphelilerin Rıfat Esad sürgüne gönderildiğinde Suriye devletinden çalınan 300 milyon doları aklamakla suçlandığı belirtiliyor.

Yetkililerin ayrıca, Puerto Banus ve Marbella'da Rıfat Esad'a ait 500'den fazla mülk tespit ettikleri de savunuluyor.

Rıfat Esad ve ailesinin İspanya'daki servetinin 736 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

79 yaşındaki Rıfat Esad, ağabeyi eski Suriye lideri Hafız el Esad'ı devirmeye çalışmak suçlamasıyla 1984'te sürgüne yollanmıştı.

Rıfat Esad'ın sürgüne giderken verildiği iddia edilen parayla İspanya, Fransa, Liectenstein, Lüksemburg ve Curacao'da mülk aldığı iddia ediliyor.

Rıfat Esad geçmişte, parayı Suudi kraliyet ailesinden aldığını savunmuştu.

Suriye liderinin amcası hakkında Fransa'da çalıntı varlıkları saklamak, para aklamak ve mali yolsuzluk soruşturmaları başlatılmış ve bazı lüks mülklerine el konulmuştu.

Rıfat Esad, 1982'de Hama'daki ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırmasıyla tanınıyor.