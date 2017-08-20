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Dünya

Beşar Esad'dan Rusya'ya teşekkür açıklaması

"Rusya, terörle mücadelede gerekli her şeyi göndererek Suriye ordusunu desteklemeyi hiç bırakmadı"

20 Ağustos 2017 20:42

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Batı'nın Suriye'ye ilişkin projesinin bozulduğunu belirterek Rusya ve İran'a teröristlerle mücadelesine destek verdiği için teşekkür etti. 

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Esad, Şam'da diplomatların katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu savaşta büyük bedel ödedik, fakat karşılığında Batı'nın Suriye'deki projesinin yıkılışını gördük" dedi. 

Esad, projenin "Müslüman kardeşlerin" hükümete gelmesiyle Suriye'yi yönetme çabalarını kapsadığını belirterek, "Fakat savaş devam ediyor. Bu savaşta bize destekleri nedeniyle Rusya ve İran'a teşekkür ediyorum. Rusya, terörle mücadelede gerekli her şeyi göndererek Suriye ordusunu desteklemeyi hiç bırakmadı, daha sonra da direk mücadele için uçaklarını gönderdi" dedi. 

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