Beşar Esad'ın kuzeni ABD'de 300 bin dolarlık arabanın içinde görüntülendi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Ali Makhlouf, ABD'nin Los Angeles şehrinde Beverly Hills'de fiyatı 300 bin doları aşan bir Ferrari Spider'ın direksiyonunda görüntülendi. Makhlouf, Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarında lüks otomobil sahiplerine "ne iş yapıyorsun?” sorusu yöneltilen bir kanal tarafından videoya alındı. Makhlouf, yöneltilen soruya stajyer olduğu cevabını verdi.

Babası ABD'nin yaptırım listesinde

Makhlouf ve Tel Aviv'li bir modele çok benzeyen bir kadın, bu ayın başlarında Youtube'de yayınlanan bir videoda spor arabada otururken görüntülendi. Makhlouf’un babası Rami ise Esad rejimini finanse ettiği gerekçesiyle birçok ABD yaptırım listesinde bulunuyor.

"Stajyerim"

Instagram'da 200 binden fazla takipçisi olan Makhlouf, kendisine işinin ne olduğu sorulduktan sonra "stajyer" olduğunu iddia etti ve spor arabanın kiralandığını söyledi.

2008'de ABD Hazine Bakanlığı’nın aldığı kararla, Rami Makhlouf'un tüm Amerikan varlıkları dondurulmuştu. ABD merkezli şirketlerin onunla veya Suriye ulusal telefon operatörü de dahil olmak üzere şirket ağıyla iş yapması yasa dışı hale getirilmişti.

Rami Makhlouf’un paravan şirketler ağı, Esad rejimine, savaşta ihtiyaç duyduğu serrmayeyi sağlamıştı.