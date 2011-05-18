Beşar Esad: Güvenlik güçleri hata yaptı

T24 - Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad, güvenlik güçlerinin ülkedeki gösterilere müdahale ederken hata yaptıklarını kabul etti. Ülkede iki aydır devam eden gösterilerde yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetti.



Esad, el Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, binlerce polis memuruna yeniden eğitim verileceğini söyledi.



Lübnan'a kaçan Suriyeli mülteciler, sınırdaki Tel Kalah kentini terk ettikleri sırada kendilerine ateş açıldığını anlattı.



Mülteciler, BBC'ye yaptıkları açıklamada günlerdir Suriye güvenlik güçleri tarafından etrafı çevrilen kentteki şiddetten kaçtıklarını ifade etti.



Suriye ordusunun tanklarla şehre girdiğini söyleyen mülteciler, evlerine ateş edildiğini de ekliyor.





ABD ve AB'den yaptırım uyarısı



Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Suriye hükümetine, gösterilere yönelik baskıcı müdahalesini sürdürmesinin yaptırımları olacağı uyarısını yapmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, üst düzey AB yetkilisi Catherine Ashton ile yaptığı görüşme sonrasında, "Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atacağız" açıklamasını yaptı.



Atılacak adımların içeriği konusunda bilgi vermekten kaçınan Ashton da "Önümüzdeki gün ve saatlerde yeni birtakım uygulamaları hayata geçirdiğimizi göreceksiniz" dedi.



ABD ve AB'nin Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın hükümetinin kimi üyelerine getirmiş olduğu yaptırımlar var.



Ashton ve Clinton, yaptıkları açıklamalarda Esad hükümetinin bahsettiği değişiklikler konusunda samimi olduğunu göstermesinin vakti geldiğini de vurguladı.





Dera'da toplu mezar iddiası



Ülkedeki insan hakları örgütleri ise, Pazar günü Dera kenti yakınlarında toplu bir mezar bulunduğunu açıklamıştı.



Güneydeki Dera kenti, ülkede yaklaşık iki ay önce başlayan gösterilerin en önemli merkezlerinden biri.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iddialar reddedildi ve 'kurmaca' olarak tanımlandı.



Ancak insan hakları örgütleri, sığ bir mezardan 24 cesedin çıkarıldığını, bu kişilerin arasında 62 yaşında bir adam ve dört çocuğunun olduğunu söylüyor.





