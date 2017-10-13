Beş yıllık Taliban esareti bitti

Pakistan'da Taliban'a bağlı güçler tarafından rehin tutulan Kanada vatandaşı Joshua Boyle ve ABD vatandaşı Caitlan Coleman çiftinin beş yıl süren tutsaklığı sona erdi. Çiftin üç çocuğuyla birlikte Pakistan ordusunun düzenlediği operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Kuram bölgesinde kurtarılan ailenin başkent İslamabad’a götürüldüğü kısa süre sonra da ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Çocuklar esaret altında doğdu

Joshua ve Caitlan çifti 2012 yılında Orta Asya’yı kapsayan seyahatleri sırasında Afganistan’da, Taliban’a bağlı Hakkani örgütü tarafından kaçırılmıştı. Kaçırıldığı sırada hamile olan genç kadın üç çocuğunu da esaret altındayken dünyaya getirdi.

Medyaya konuşan Joshua Boyle’ın babası Perşembe sabahı gelen telefonla oğullarının sesini beş yıl sonra ilk kez duyduklarını anlattı. Baba Patrick Boyle, birkaç ay önce üçüncü çocuklarının olduğunu bu telefonda öğrendiğini söyledi.

Tuksak çiftin son görüntüsü Aralık 2016’ya ait. Örgüt tarafından çekilen videoda iki çocuğuyla birlikte görülen Joshua Boyle ve Caitlan Coleman ABD ve Kanada hükümetlerinden kurtarılmaları için yardım istiyordu.

Caitlan’ın annesi Lyn Coleman ise “Mutluluktan uçuyorum, şaşkınınım ve çok sevinçliyim. Caity'nin ve ailemizin kabusu nihayet sona erdi” diye konuştu.

ABD'den Pakistan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ailenin kurtarılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Trump, “ABD, Pakistan’la ortak bir şekilde çalışarak Boyle-Coleman ailesinin kurtarılmasını sağladı. Bugün onlar serbest durumdalar. Bu, ülkemizin Pakistan'la ilişkileri açısından pozitif bir andır" ifadesinde bulundu.

Tillerson ise özellikle ABD’nin İslamabad Büyükelçisi David Hale’ın bu konuda gösterdiği çabaya ve Pakistan yönetimiyle kurduğu işbirliğine vurgu yaptı.