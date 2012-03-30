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Sağlık

Beş yıl içinde içimizde gezecekler

Algılayıcıları, havyanlardan alınacak hücrelerle yapılacak olan mikro makinelerin, nesli tükenmekte olan bofa balıkları model alınarak yapılması düşünülüyor.

30 Mart 2012 19:17

Amerikan Ulusal Bilim Derneği ve İngiltere’nin Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi, beş yıl içinde insan vücudunun içinde yüzecek ‘mini elektronik mekanik makineler’ üretmeyi planlıyor. Bofa balığının mikro modelini temsil edecek yarı organik makinenin adı “Siberplazma” olacak.

 
Siberplazma, sahip olacağı robotik özellikler ve canlı hücrelerden yararlanılarak oluşturacak algılayıcılarıyla, vücudumuzdaki kimyasalları analiz edecek. Mikro makinenin yapay sinir sistemi, elde edilen verileri kaydedecek. Ayrıca, glikozla çalışan yapay kasları aracılığıyla dış etkenlere tepki verecek.
 
 

Bofa balığına benzeyecek

 
 
Siberplazma, ABD’nin Pasifik kıyıları ve Atlantik Okyanusu’nda yaşayan bofa balığı model alınarak üretilecek. Bu balığın seçilmesinin nedeni, basit bir sinir sistemine sahip olması. 
 
Mekanik bofa balıklarının prototipi bir santimetre boyunda olacak. Proje istenen seviyeye geldiğinde, nano ölçeklere indirgenecek olan boyutlarıyla, insan vücudunun içinde yüzecek hale gelecekler.
 
 
Bilim insanları, mekanik bofa balıklarıyla hastalıkları kolayca tespit edilebilmeyi amaçlıyor. Bu projenin beş yıl içinde gerçekleşmesini düşük bir ihtimal görenlerin aksine, mekanik bofa balığının parçalarının şimdiden geliştirilmeye başlandığı ifade edildi.

 

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