Beş yaşındaki kızı öldürüp tecavüz ettiler

Adana'da tecavüz edildikten sonra iple boğulup öldürülen ve cesedi su kanalına atılan 5 yaşındaki Berivan Köylü’nün katil zanlıları, DNA testiyle yakalandı. Berivan’a tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen 13 yaşındaki S.K. ile kendisine yardımcı olduğu iddia edilen 2’si kadın 3 kişi tutuklandı.

Karataş İlçesi’ne bağlı Sirkenli Köyü’nde oturan Berivan Köylü, geçen 16 Haziran’da evlerinin önünde oynarken kayboldu. Bir gün sonra küçük kızın cesedi ineklerini otlatmaya götüren üvey babası 43 yaşındaki Dudu Kekilli tarafından yağmur sularının akması için yapılan kanaldı bulundu. Saman balyası ipiyle boğularak öldürüldüğü belirlenen küçük kızın Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinde, tecavüze uğradığı ve sağ el tırnaklarında deri parçaları ile avucunda 3 tel saç bulundu. Minik kızın omuz, kol ve bacaklarında morluklar, göğsünde de diş izleri saptandı.



KAN ÖRNEKLERİ ALINDI



Jandarma köyden biri olabileceği sanılan katili yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı ve şüpheleniyen çok sayıda kişinin DNA testi için kan örnekleri alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilen kan örnekleri Berivan'ın avucunun içindeki kıl, tırnaklarındaki deri parçaları ve giyisilerindeki sperm örnekleri ile karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonunda 13 yaşındaki S.K.’den alınan kan örneği öldürülen Berivan’ın pijamasında tespit edilen sperm lekesi ile uyuştu.

Gözaltına alınan S.K. yapılan sorgusunda Berivan’ı kendisinin öldürmediğini iddia ederek, “Ben gördüğümde Berivan ölmüştü. Ceset ahırdaydı. Başında Fatma ve Türkan Köylü ile R.M.K. vardı. Cinayeti benim üzerime yıkmak icin cesede zorla tecavüz ettirdiler. Korkumdan yaptım” dedi.



YANAN SAMANLIĞIN İNTİKAMI MI?



Jandarma, küçük zanlının ifadesi üzerine 55 yaşındaki Fatma ve Türkan Köylü ile 13 yaşındaki R.M.K.’yı da yakalayıp gözaltına aldı. Bu kişiler de suçu S.K.’nın üzerine attı. Adliyeye sevkedilen 4 kişi savcıya verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları Karataş Sulh Ceza Mahkemesi'nde ‘cinsel istismar’ ve ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan dört kişinin, olaydan dört gün önce Türkan Köylü’ye ait 550 saman balyasının yanmasından Yıldız Köylü’yü sorumlu tuttukları, intikam almak için de Yıldız Köylü’nün kızı Berivan’ı öldürdükleri ileri sürüldü. Zanlıların savcılık ve nöbetçi mahkemede olayla ilgili gerçeği gizlemeye çalıştıkları, yargılama aşamasında minik Berivan’ın öldürülmesinin üzerindeki sır perdesinin kalkacağı belirtildi.



