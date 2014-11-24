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Dünya

1 milyon takipçisiyle 5 yaşında fenomen oldu

Güney Koreli Brenna Youn, Malezya, Singapur ve Endonezya’da büyük ilgi görüyor

24 Kasım 2014 12:16

Henüz beş yaşında olan Güney Koreli Brenna Youn, popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’da ABD’li oyuncu Cameron Diaz ile aynı takipçi sayısına sahip.

1 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Youn, kimi zaman elindeki laptopuyla kimi zaman da lüks markalı otomobillerin önünde poz verirken görülüyor. Vine’da 305 bin, Facebook’ta ise 210 bin takipçisi olan Youn, Malezya, Singapur, Endonezya’da büyük ilgi görüyor. Youn ailesi, Güney Kore’de yaşıyormuş, ancak mayıs ayında Dubai’ye yerleşmişler. Minik kızın meşhur olması, annesinin Vine’a videosunu yüklemesiyle başlamış. Gittikçe ilgi çeken Youn, popülerliğe o kadar çok alışmış ki bir alışveriş merkezine gittiğinde insanların kendisiyle fotoğraf çektirmemesi garibine gidiyor.

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