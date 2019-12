'Beş Vakit' yılın en iyi beşinci filmi

The Times ve The Sunday Times gazeteleri, "Yılın En İyi 100 Filmi"ni belirledi. Bir süre önce ölen aktör Heath Ledger'in "olağanüstü" bir performansı gösterdiği "The Dark Night"ın birinci olduğu listede "Beş Vakit" beşinci sırada yer aldı. Bu arada, Fatin Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" filmi de 28. olduİngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times ve The Sunday Times, "Yılın En İyi 100 Filmi"ni belirledi. Bir süre önce ölü bulunan genç Avustralyalı aktör Heath Ledger'in Oscar ödüllüne layık bir performası gösterdiği düşünülen "The Dark Night" filminin birinci seçildiği listenin ilk beş sırasına ayrıca Matteo Garrone'nin yönettiği "Gomorrah", James Marsh'ın "Man On Wire" filmi, Paul Thomas Anderson'un yönettiği "There Will Be Blood" ile Reha Erdem'in "Beş Vakit" filmi de girdi. Listenin ilk beş filmine "beş yıldız" notu da verildi.Adana Altın Koza Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü kazanan "Beş Vakit", İngiltere'de "Time and Winds" adı ile gösterime girdi. Filmde Özkan Özen, Ali Bey Kayalı ve Elit İşcan oynuyor.Bu arada, Türk kökenli yönetmen Fatih Akın'ın "Yaşamanın Kıyısında" filmi de, "Yılın En İyi 100 Filmi" listesinde 28. sırada yer aldı. Filmde Baki Davrak, Nurgül Yeşilçay ve Tuncel Kürtiz rol aldı.