Beş vakit ibadet de 'bir tür Yoga'

T24- Dünyanın en eski ve tanınmış yoga ustalarından Himalaya doğumlu 101 yaşındaki Swami Yogananda, uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrının yogada olduğunu söyledi.



Hamburg'un Eimsbüttel ilçesindeki "Yaşam Sanatı" (Kunst des Lebens) adlı yoga merkezinde kursiyerlere yoga tekniklerini tanıtmak ve ders vermek üzere bulunan Yogananda, "Hayatımda ne doktora gittim ne de ilaç içtim. Yoga benim için bir yaşama sanatı. Çoğu insan stresin, hayatını ne derecede etkilediğinin farkında değil. Yoga stresi azaltıyor, coşku, neşeyi, kişinin kendine güvenini ve konsantrasyonu artırıyor. Yoga öğretileri daha sakin, derin ve nitelikli nefes almayı ve nefes yoluyla sakinleştirmeyi önermektedir" dedi.



1,65 boyunda ve 40 kilogram ağırlığında olan Yogananda, yoganın bütünleşme anlamına geldiğini ifade ederek, kişinin yoga sayesinde kendi özünü kavrayarak Tanrı ile bütünleştiğini söyledi. Dünyadaki bütün dinleri öğrendiğine de dikkat çeken Yogananda, "Bütün dinleri okudum. Yoga üniversal bir öğreti. Yogayı dinler üstü görmek lazım. Bütün dinlere saygım var. Kur'an'ı da çok okudum. İslam dini güzel bir din. Ancak bazen yanlış yorumlanabiliyor. Yoga ve dini birbirine karıştırmamak lazım. Günde beş kere ibadet etmek de bir tür yoga" diye konuştu.



Türkiye'den Hindistan'a yoga tekniklerini öğrenmek üzere çok sayıda kişinin geldiğini belirten Yogananda, yoga tekniklerini öğretmek için Türkiye'ye de gitmek istediğini söyledi.



Yogananda, sağlıklı ve uzun yaşamanın 10 sırrını da şöyle açıkladı:



"Sindirim sistemini çalıştırmak, bunun için sabah kalktıktan sonra limon karışımı sıcak su içmek, kahvaltıdan önce domates yemek, et ve balık ürünlerinden kaçınmak, şeker ve tuzdan uzak durmak, sigara ve alkol kullanmamak, günde en az 6 saat uyku, susam yağıyla vücuda masaj yapmak, stresten olabildiğine uzak kalmak ve günde an az 45 dakika yoga yapmak."