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Dünya

Beş Türk şirketi daha Rusya'ya domates gönderecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ocak (DHA) - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi'nin (Rosselhoznadzor)  1 Şubat tarihinden itibaren Türkiye Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı garantisi altında beş Türk şirketine Rusya'ya domates gönde

01 Şubat 2018 01:19

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ocak (DHA) - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi\'nin (Rosselhoznadzor)  1 Şubat tarihinden itibaren Türkiye Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı garantisi altında beş Türk şirketine Rusya\'ya domates gönderme izni verdiği duyuruldu.
Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, \"Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi 1 Şubat 2018\'den itibaren Türkiye Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın garantisiyle beş Türk şirketine daha Rusya\'ya Türk domatesi göndermesine izin verdi\" denildi ve 
şirketlerin Aralık ayında Rosselhoznadzor uzmanları tarafından denetlendiğinin altı çizildi.

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